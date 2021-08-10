Aşı pasaportu Fransa’da yürürlükte

Türkiye’deki HES kodu uygulamasına benzeyen uygulama kapsamında kafe, restoranlara girişlerde ve toplu taşıma araçlarına binmeden önce kişinin aşı ya da doğal yolla kazandığı bağışıklık durumu veya negatif test sonucu kontrol edilecek.

Aşı pasaportu uygulamasının en azından kasım ayına kadar yürürlükte kalması planlanıyor. Söz konusu düzenleme geniş katılımlı protesto gösterilerini tetiklemiş olsa da Fransız Sağlık Bakanı Olivier Véran, “Pasaport ve aşılama yeni kısıtlama ve karantinalardan kaçınmamızı sağlayacak” diyerek uygulamayı savundu. Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron korona önlemleri karşıtı protestoculara tepki gösterdi. “Artık yeter” diyen Macron, “aşı ve bilim karşıtlarına” gösterilen ilgiden yakındı.



BÖYLE GİDERSE ZETA GELECEK

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, yeterince kişinin aşılanmaması durumunda Delta’dan daha tehlikeli varyantlarla karşılaşılabileceği uyarısında bulundu. Fauci, böyle bir durumda, aşı olduğu için Delta’dan korunan insanların ortaya çıkabilecek Zeta varyantına karşı savunmasız kalabileceğini kaydetti. Fauci, gelecek bir kaç yılda dünyanın geri kalanı aşılanmazsa daha fazla dolaşımın daha fazla varyant anlamına geleceği uyarısında da bulundu.

Diğer varyantlardan çok daha bulaşıcı olduğu kanıtlanan Delta, ABD’de vakaların yeniden artmasına neden oluyor.



YENİ VAKALARDA YÜZDE 10 ARTIŞ

Ülkenin 50 eyaletinin 47’sinde vakalar, 7 günlük ortalamada en az yüzde 10 yükseldi. Günlük toplam vaka sayısı hafta boyunca 100 binin üzerinde kaldı. Nüfusun büyük çoğunluğunun aşılanması durumunda hastalığın ABD’de yok olacağını belirten Fauci, aksi halde bahara kalmadan yeniden vakaların patlama riski olduğunu ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı da hızla yayılan Delta varyantına karşı askeri birlikler için COVID-19 aşısını zorunlu kılacağını açıkladı. Birliklere aşı planlaması ve hazırlığı için talimat verildi.

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