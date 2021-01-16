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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 16.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Aşı pasaportu Avrupa’nın gündeminde

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Aşı pasaportu Avrupa’nın gündeminde
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Avrupa Birliği, serbest dolaşımı kolaylaştıracak ‘aşı pasaportu’ uygulamasını gündemine aldı. Üye ülkelerin uygulayacağı korona aşı sertifikası ile insanların daha rahat seyahat etmesi hedefleniyor. Ancak nasıl uygulanacağı ve üçüncü ülkeleri nasıl etkileyeceği şimdilik belli değil.

Koronavirüsle mücadelede zorlanan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri peş peşe yeni tedbirler açıklıyor. Son olarak Fransa, ülkeye Avrupa Birliği dışından geleceklere negatif test sonucu zorunluluğu getirdi. Virüs nedeniyle seyahat kısıtlamalarının artmaya başlaması AB’de ‘aşı pasaportu’ tartışmalarını alevlendirdi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ‘aşı pasaportu’ uygulamasının devreye sokulması için geçtiğimiz günlerde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e mektup gönderdi. Miçotakis, bu tür bir belgenin aşı olanların seyahat özgürlüklerini kolaylaştıracağı görüşünde. Polonya da bu fikre açık destek verirken Almanya’nın da aralarında olduğu bazı ülkeler ise şu aşamada bu fikre pek sıcak bakmıyor. Önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşması beklenen “aşı pasaportu” tartışmasında henüz alınmış bir karar yok.

21 OCAK’TA ELE ALINACAK

AB Komisyonu konuyu teknik boyutlarıyla değerlendirirken AB liderleri, 21 Ocak’ta salgınla mücadele koordinasyonu konusunda yapacakları video konferansta konuyu ele alacaklar. Hangi ülkenin hangi aşıyı seçeceği konusunda herhangi bir yetkisi bulunmayan AB’de, herkesin aşıya erişimi sağlanmadan ‘aşı pasaportu’ adımının ayrımcılığa neden olacağı görüşü öne çıkıyor.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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