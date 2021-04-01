Aşı pasaportlarında yeni gelişme! Nasıl kullanılacak? İşte bilmeniz gerekenler

İlk olarak 2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

Dünya genelinde milyonlarca insanın hayatına mal olan virüs ile hayatımıza pek çok yeni kavram girdi.

Bunlardan bir tanesi de aşı pasaportu. "Pandemide dördüncü dalga gelir mi" tartışmalarının yaşandığı günümüzde aşı pasaportları yeninden gündemde.

Koronavirüs aşısı yaptırdığınızı veya yakın zamanda test sonucunuzun negatif olduğunu gösten bu pasapot herkesin telefonlarına girecek.

AŞI PASAPORTU NASIL KULLANILACAK?

Bir akıllı uygulama olması planlanan aşı pasaportu görüntü olarak uçaklara binmek için kullandığımız biniş kartlarına benzeyecek.

Tıpkı dijital biniş kartlarında olduğu gibi taranabilir bir QR koda ev sahipliği yapan uygulama bu kısım taratılarak kişinin tüm sağlık geçmişini gözler önüne serecek.

BİNİŞ KARTLARINA BENZEYECEK

Business Insider'da yer alan habere göre, bu QR kod önceden yazdırılarak fiziksel olarak da taşınabilecek.

Şu an için yurtdışına seyahat edenler ülkelerin regülasyonlarına göre, ya önceden negatif test sonucu elde etmek zorunda ya da girdikleri ülkede karantina uygulaması ile karşı kaşıya.

Ancak ilerleyen dönemde bu uygulamanın yaygınlaşması ile seyahatlerde aşı pasaportunun hayatlarımızın bir parçası olması bekleniyor.

BIDEN YÖNETİMİ GÜNLÜK HAYATA ENTEGRE ETMEYE HAZIRLANIYOR

Geçtiğimiz günlerde ABD basınında yer alan haberlerde Biden yönetiminin sadece seyahatlerde değil günlük hayatta da kullanılmak üzere bir aşı pasaportu üzerinde çalıştığı bilgisine yer vermişti.

BU uygulamanın hayata geçmesi ile ABD vatandaşları bir restoran ya da kalabalık bir ortama girmeden önce aşı olduklarını kanıtlayacak bu pasaportu göstermek zorunda kalacak.

AB HAZİRAN AYINA KADAR HAZIR ETMEYE ÇALIŞIYOR

Benzer haberler Avrupa'dan da geliyor. Gelen son haberlere göre, AB, Haziran ayına kadar benzer bit uygulamaya geçmek için yoğun mesai harcıyor.

DSÖ DE ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Dünya Sağlık Örgütü (DÖ) de dijital aşı pasaportları için yönergeler ve standartlar sağlayacak bir 'Akıllı Aşılama Sertifikası' üzerinde de çalışıyor.

NEW YORK KULLANIMA SUNDU

ABD'de Koronavirüs salgınından en çok etkilenen eyaletlerden başında gelen New York'ta 'aşı pasaportu' uygulaması kullanıma girdi.

İsrail'in ise halihazırda kullanımda olan "yeşil pasaport" adı verilen ve İsrail hükümeti tarafından aşılanmış kişilere verilen bir dijital pasaport uygulaması bulunuyor.

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