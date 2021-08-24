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Aşı olmayanlara çattı: İnsanların yüzüne doğrultulmuş bir silah gibiler
ABD’li oyuncu Sean Penn, COVID-19 aşısı olmayanların “insanların yüzüne doğrultmuş bir silah gibi olduklarını” söyleyerek, “Aşı, gece arabanın farlarını yakmak gibi zorunlu olmalı” dedi.
Yeni filmi Flag Day’in tanıtımı için Amerikan CNN televizyonuna demeç veren 61 yaşındaki ünlü aktör, aşı konusuna da değinerek, aşının zorunlu olması gerektiğini savundu. Penn, tüm oyuncu kadrosu ve ekibi aşılanana kadar yeni dizisi “Gaslit”in setine dönmeyi reddetmişti.