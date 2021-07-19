Aşı olmayana eğlence yasak

YUNANİSTAN’da korona önlemlerinin gevşetilmesi sonrası günlük vakalar ortalama 3 bin ile önceki seviyesinin 10 katını gördü. Atina yönetimi durum endişe verici boyutlara ulaşınca yasaklara geri dönülmesine karar verdi. Bu çerçevede, “günah adası” olarak da bilinen ve çılgın eğlencelerin yanısıra, çıplaklar kampı ile ünlü Mikonos’da saat 01.00-06.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ayrıca, kafe, restoran ve barlarda müzik çalınması da yasaklandı.

ÇILGIN PARTİLERE PARA CEZASI VAR

Adadaki villalarda yüzlerce kişinin katılımı ile yapılan “korona partileri”ne ise 50 ila 200 bin Euro arasında değişen para cezaları öngörüldü.

İlk aşamada 26 Temmuz’a kadar uygulanması planlanan yeni yasaklar, Mikonos adasındaki eğlence yerlerinde yaşanan büyük izdihamın ardından COVID-19 vakalarında görülen artış üzerine gerekli görüldü. Üç hafta öncesine kadar günlük vakaların 10’u geçmediği Mikonos’da bu sayı son günlerde 400’e çıktı. Yasakların açıklanmasıyla birlikte Yunan turizminin “kraliçesi” sayılan Mikonos’da binlerce rezervasyon iptal edildi. Öte yandan Yunan hükümeti, aşıya teşvik amacıyla bir dizi yeni tedbir de aldı. Buna göre kafe, restoran ve barların kapalı alanları ile müzikli eğlence yerlerine sadece aşı yaptırmış kişiler girebilecek.

AVRUPA’DA DURUM

Fransa’da sokaklar gergin

Fransa’nın birçok kentinde, hastane çalışanlarına aşı zorunluluğu getirilmesi ve sağlık kartı uygulamasına karşı çıkanların düzenlediği protesto gösterilerine 114 bin kişi katıldı. Paris’teki 3 ayrı protestoya yaklaşık 18 bin gösterici katıldı.

Almanya 4. dalga uyarısı

Almanya’da uzmanlar artan Delta varyantlı koronavirüs vakaları nedeniyle ekim ayından itibaren hastanelerin dolacağını öngörüyor. Ülkede son 24 saat içerisinde 1292 kişi koronavirüse yakalandı, toplam vaka sayısı 3 milyon 744 bin 681’e yükseldi.

İngiltere ‘tam’ açıldı

Dünyada korona vakalarında yeniden artış endişesi yaşanırken, daha önce tam normalleşmeyi 4 hafta erteleyen İngiltere bugün açılıyor. Restoran ve kafeler ile sinema, spor salonu gibi mekânların açık olduğu ülkede kalan son önlemler de kaldırıldı.

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