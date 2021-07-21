Aşı olmayan giremeyecek

İNGİLTERE’de 16 ay önce COVID-19 salgın tedbirleri kapsamında kapatılan ve iki gün önce kapılarını yeniden açan gece kulüpleri gibi mekânlara girişte eylül ayı itibarıyla çift doz aşı şartı aranacak. Başbakan Boris Johnson kararı ilan ederken, eylül sonu itibarıyla 18 yaşından büyük herkesin çift doz aşı olma şansı elde edeceğine vurgu yaparak, o tarihten sonra gece kulüpleri ve büyük kalabalıkların toplandığı diğer mekânlara girişte tam aşılanmış olma zorunluluğu getirmeyi düşündüklerini söyledi. Bu adım ile gençler arasında aşı olma oranının arttırılması hedefleniyor. İngiltere’de 18-30 yaş aralığındaki bireylerin yüzde 35’i henüz aşı olmaya gitmedi.

İŞLETMECİLER TEPKİLİ

Gece kulüplerinin açılmasına izin verilmesinin üzerinden sadece 18 saat geçmişken gelen açıklama eğlence sektörü temsilcilerinin tepkisini çekti. İşletmeciler, benzer ortamlar olmasına karşın barların düzenlemeden etkilenmemesinin haksız rekabete yol açacağından, uygulamadaki teknik zorluklardan ve müşteri sayısındaki olası düşüşten şikâyet ediyor.

‘ÖZGÜRLÜK GÜNÜ’NDE PİSTLER DOLDU TAŞTI

İngiltere’de, pandeminin başından bu yana kapılarını ilk kez önceki gün açan gece kulüpleri doldu taştı. Londra’dan Liverpool’a binlerce genç, gece yarısı itibarıyla ‘Özgürlük Günü’nü kutlamak için eğlence mekânlarına akın etti. Başkentteki The Piano Works adlı mekân, yasağın kalkacağı gece yarısına geri sayım yaptı, saatin 00.00’ı vurmasıyla çalışanlar dans pisti önünde kurdele kesti, ayrıca ilk müşterilere ücretsiz şampanya ikram edildi. Öte yandan cumartesi günü 54 bin ile ocak ayından bu yana en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.

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