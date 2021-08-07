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Dünya
Haber Giriş: 07.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Aşı olmayan 3 çalışanını işten çıkardı

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Aşı olmayan 3 çalışanını işten çıkardı

Amerikan CNN televizyonu, ofise aşı olmadan gelen 3 çalışanını işten çıkardı.

CNN Başkanı Jeff Zucker, kurum içi gönderdiği mesajda “Bu konuda sıfır tolerans politikamız var” dedi. Mesajda, işten çıkarılan çalışanların isim ya da unvanlarına yer verilmedi. Kurum, çalışanlarından aşı olmalarını istiyor ancak bu yönde kanıt göstermelerini beklemiyor. Fakat Zucker, yakında kanıt istenebileceğini de söyledi. Geçen mayıs ayında Amerikan hükümeti, şirketlerin çalışanlarından fiziksel olarak ofiste bulunmaları durumunda aşı yaptırmalarını talep edebileceğini, bunun yasal olduğunu bildirmişti.

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