Aşı olana konser
Pop yıldızı Jennifer Lopez, İngiltere Prensi Harry ve ABD Başkanı Joe Biden’ın da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim, ABD’de aşıya teşvik için düzenlenen ve sadece aşılı kişilerin katıldığı konserde yer aldı.
ABD’nin California eyaletinde, pazar günü insanları aşıya teşvik için yapılan ve sadece aşılı kişilerin katılabildiği dev bir konser düzenlendi. “Vax Live: Dünyayı Yeniden Birleştirme” adlı konsere, Jennifer Lopez, Selena Gomez, Ben Affleck ve Sean Penn’in de aralarında bulunduğu birçok ünlü isim katıldı. California’da inşaatı yeni biten ve ilk kez bu konser için açılan SoFi Stadyumu’na, sadece aşıları yapılmış kişiler girebildi. Kraliyet unvanlarından vazgeçerek oyuncu eşi Meghan Markle ile birlikte ABD’ye yerleşen İngiltere Prensi Harry de konserde konuşmacı olarak yer aldı ve Hindistan’a desteklerini dile getirdi.
DESTEK MESAJLARI
Binlerce kişinin katıldığı konsere, Hıristiyan dünyasının ruhani lideri Papa Françesko ve ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Bollywood yıldızı Amitabh Bachchan video mesajlarıyla destek verdi. Konser 8 Mayıs’ta TV ve YouTube’dan yayınlanacak.
Batman yıldızı Ben Affleck’e, Robin kılığına giren ünlü oyuncu Jimmy Kimmel eşlik etti.
Prens Harry konuşmasında, sağlık çalışanlarına teşekkür etti ve aşıların fakir ülkelerle de paylaşılmasını istedi.
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