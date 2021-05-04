Aşı olana konser

ABD’nin California eyaletinde, pazar günü insanları aşıya teşvik için yapılan ve sadece aşılı kişilerin katılabildiği dev bir konser düzenlendi. “Vax Live: Dünyayı Yeniden Birleştirme” adlı konsere, Jennifer Lopez, Selena Gomez, Ben Affleck ve Sean Penn’in de aralarında bulunduğu birçok ünlü isim katıldı. California’da inşaatı yeni biten ve ilk kez bu konser için açılan SoFi Stadyumu’na, sadece aşıları yapılmış kişiler girebildi. Kraliyet unvanlarından vazgeçerek oyuncu eşi Meghan Markle ile birlikte ABD’ye yerleşen İngiltere Prensi Harry de konserde konuşmacı olarak yer aldı ve Hindistan’a desteklerini dile getirdi.

DESTEK MESAJLARI

Binlerce kişinin katıldığı konsere, Hıristiyan dünyasının ruhani lideri Papa Françesko ve ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Bollywood yıldızı Amitabh Bachchan video mesajlarıyla destek verdi. Konser 8 Mayıs’ta TV ve YouTube’dan yayınlanacak.

Batman yıldızı Ben Affleck’e, Robin kılığına giren ünlü oyuncu Jimmy Kimmel eşlik etti.

Prens Harry konuşmasında, sağlık çalışanlarına teşekkür etti ve aşıların fakir ülkelerle de paylaşılmasını istedi.

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