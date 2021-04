Aşı olana altın hızma hediye eden de var iki karton yumurta veren de...

Dünyada ve ülkemizde Covid-19'a karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'na göre, 15 Nisan itibarıyla uygulanan toplam doz sayısı 19 milyon 506 bin 543 oldu.

Başta Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca olmak üzere uzmanlar da aşı sırası gelenin hiç vakit kaybetmeden randevusunu alarak kendisine en uygun aşıyı olması konusunda uyarılarını sık sık yineliyor.

SIRASI GELENLERİN YÜZDE 25'İ AŞI OLMADI

Tüm uyarılara rağmen, sırası gelmiş olsa da aşı yaptırmayanların ülkemizdeki oranı oldukça yüksek. Hürriyet Gazetesi'nden Nuray Babacan'ın haberine göre, ortalama her dört kişiden biri aşı sırasını pas geçti.

Bunların önemli bir kısmı da salgının en yoğun olduğu şehirlerden biri olan İstanbul'da bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "İstanbul'da aşı sırası gelen 250 bin kişi henüz aşısını olmadı" açıklamasıyla durumun ciddiyetini ortaya koydu.

AŞI İKNA TİMLERİ GELİYOR

Son olarak bugün Sağlık Bakanı Koca, Hürriyet Gazetesi'nden Erdinç Çelikkan'a yaptığı açıklamada, bu sorunla başa çıkmak için aşı ikna timleri kurulacağını duyurdu.

Koca, ikna timlerinin, aile hekimleri öncülüğünde aşı hakkı olup da yaptırmayanların evlerine giderek tavsiyede bulunacağını, aşılarını yaptırmayanlara neden aşı olmadıklarının sorulacağını söyledi. Timler, çekincesi olanlara aşının koruyuculuğu ve önemi hakkında bilgi verecek.

Ancak sırası gelenin aşı olmaması durumu sadece Türkiye'ye özgü değil. Salgının etkisinin çok yoğun hissedildiği birçok ülkede böyle sorunlar yaşanıyor. Almanya'dan Hindistan'a kadar çok geniş coğrafyadaki ülkelerden gelen benzer aşı kararsızlığı haberleri bir süredir dünya basının gündeminden düşmüyor.

Hatta bazı ülkelerde bu sorunla başa çıkmak için aşı olan vatandaşlara bazı hediyeler verilmesi seçeneği bile gündeme geldi. Bu hediyeler bazen bir karton yumurta oluyor, bazen de altın bir hızma.

KADINLARA HIZMA, ERKEKLERE EL BLENDER’I

Hediye işinin en yaygın olduğu yerlerden bir tanesi, aynı zamanda salgının ikinci dalgasıyla günlük vaka sayılarının 200 binlere yaklaştığı ve aşılamanın 45 yaş üstü tüm vatandaşlara açıldığı Hindistan.

Ülkenin en çok okunan gazetelerinden biri olan Hindustan Times'ın aktardığına göre, Gücerat eyaletinin Rajkot şehrinde, kuyumcular birliği aşı olanlar için bir hediye sistemi geliştirdi. Birliğin organize ettiği aşılama merkezinde aşı olan kadınlara birer adet altın hızma, erkeklere ise birer adet el blender'ı hediye ediliyor.

#COVID19 | In a bid to encourage people to take vaccine, the goldsmith community in Gujarat's Rajkot are offering a nose-pin made of gold to women & hand blender to men getting inoculated at their vaccination camp



(Visuals from yesterday) pic.twitter.com/2YImKMs8Nh