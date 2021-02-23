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Dünya
Haber Giriş: 23.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Aşı olan en yaşlı kişi

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Aşı olan en yaşlı kişi
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ABD’nin Güney Carolina eyaletinde yaşayan 111 yaşındaki Maria Aulenbacher, koronavirüs aşısı olan en yaşlı kişi unvanının sahibi oldu.

1918’deki İspanyol gribi salgınından da kurtulan Aulenbacher, aşının ikinci dozunu sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde aldı. Kızı ve damadıyla birlikte yaşayan yaşlı kadın, Amerikan CNN televizyonuna sağlık tüyolarını anlattı. Aulenbacher şarap, bira ve iyi yiyecekler tüketmenin sağlığını olumlu yönde etkilediğini söyledi.

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