Son dakika...Bu uygulama koronavirüs aşısı olabilecekleri tarihi söylüyor!

Uygulama, kişisel bilgilerin girilmesiyle koronavirüs aşısı kuyruğunda önünüzde kaç kişinin olduğunu tahmin ediyor.

Pfizer / BioNTech aşısı, öncelik virüs bulaşma riski en çok olan sağlık çalışanlarında olmak üzere 8 Aralık’ta yapılmaya başlamıştı.

Geliştirilen uygulama, kişisel bilgilerin detaylı şekilde girilmesiyle %70’lik bir doğruluk payıyla tahminde bulunabiliyor. Uygulamaya göre İngiltere’de haftada 1 Milyon kişi aşılanacak. Bu yönüyle uygulamanın oldukça iyimser bir tahmin verdiği iddia edildi.



8 Aralıktan bu yana ülkede ortalama 200.000 aşı yapıldı. Uzmanlara göre bu aşılama hızıyla ülke nüfusunun tamamen aşılanması için 15 yıl gerekiyor.

Uygulamanın tahminine göre genç ve sağlıklı bir yetişkin en erken 2021 yılı haziran ayı sonuna ve en geç Eylül ortasına kadar koronavirüs aşısı olamayacak.

Uygulama, kuyrukta yaklaşık on milyon kişiyle kaç kişinin önünüzde olabileceğini bile ortaya koyacak kadar ileri gidiyor.

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