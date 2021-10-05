Aşı krizi Vakitan'a sıçradı: Papa'nın aşısız muhafızları teker teker görevden ayrılıyor

Haberin Devamı

Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'ı ve ruhani lideri Papa'yı korumakla görevli İsviçreli Muhafızlar arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını tamamlamayan 3 muhafızın görevleri askıya alınırken, aşı olmak istemeyen 3 asker de birlikten ayrıldı.

1506 yılından beri Papa ve ikametini korumakla görevli dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliğinde aşı karşıtlığı sıkıntısı yaşanıyor.

Vatikan'a yakın haber sitelerinden Rome Reports’a göre, İsviçreli Muhafızlar arasında Kovid-19'a karşı aşılaması tamamlanmayan 3 askerin görevleri askıya alınırken, aşı olmayı reddeden 3 asker de muhafız birliğinden ayrıldı.

İsviçreli Muhafızların sözcüsü Urs Breitenmoser, yaptığı açıklamada, birlikten ayrılan 3 muhafızın bunu gönüllü yaptığını belirtirken, aşılamaları tamamlanmayan diğer 3 askerin ise bu süreçleri tamamlanıncaya dek görevlerinin askıya alındığını bildirdi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa ile her zaman yakın temas halinde olan İsviçreli Muhafızların mevcudiyeti 100'den biraz fazla.

Haberin Devamı

Vatikan, Kovid-19’la mücadele kapsamında, aşı veya test yaptırmış ya da kısa süre öncesinde hastalığı atlatmış olmayı belgelendiren "Yeşil Geçiş" sertifikasını, şehir devletinde çalışanlar ve tüm ziyaretçiler için 1 Ekim'den itibaren zorunlu hale getirmişti.





PAPA OCAK AYINDA AŞI OLMUŞTU

İtalyan TG5 kanalına röportaj veren Papa, küçüklüğünde çocuk felci krizinin olduğunu ve aşı için çaresizlik yaşandığını hatırlattı.

Papa, "Birilerinin neden 'Hayır, aşı tehlikelidir.' dediğini bilmiyorum. Doktorlar, bunu size iyi olabilecek, herhangi bir öne çıkan tehlikesi olmayan bir şey olarak öneriyorlarsa neden almayalım ki? İntihara meyilli bir inkar var ama bugün aşı yaptırılmalı." diye konuşmuştu ve ocak ayında koronavirüs aşısı yaptırmıştı.

Papa Francis, "Ahlaki açıdan herkesin aşı olması gerektiğine inanıyorum. Bu, etik bir seçenektir çünkü mevzubahis olan sağlığınız ve yaşamınız ama aynı zamanda başkalarının da hayatıyla oynuyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, Papa Francis'in 2015'te kişisel doktoru olarak seçtiği Fabrizio Soccorsi Kovid-19 kaynaklı komplikasyonlar sonucunda 10 Ocak 2021'de, 78 yaşında hayatını kaybetmişti. İtalyan basınına göre, Soccorsi 26 Aralık’ta bir onkolojik hastalık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Soccorsi’nin Papa Francis ile en son ne zaman doğrudan temas kurduğu ise açıklanmamıştı.