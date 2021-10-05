Aşı krizi Vakitan'a sıçradı: Papa'nın aşısız muhafızları teker teker görevden ayrılıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Flaş PCR testi kararı Valilik duyurduFlaş PCR testi kararı! Valilik duyurdu#Koronavirüs
Ege ve Akdenizin korkulu rüyası: Helen Yayı ‘Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça tehlike altında’Ege ve Akdeniz'in korkulu rüyası: Helen Yayı! ‘Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça tehlike altında’#Deprem
Fenerbahçe ile Galatasarayı birbirine düşürdü, şimdi zorla...Fenerbahçe ile Galatasaray'ı birbirine düşürdü, şimdi zorla...#Fenerbahçe
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batının üstünlüğü sona erdi’Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Batının üstünlüğü sona erdi’#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Otobüsle seyahat edecekler dikkat Bakanlık şartı kaldırdıOtobüsle seyahat edecekler dikkat! Bakanlık şartı kaldırdı#Otobüs
Ele geçirilmesi imkânsız diye tanımlanıyordu: Son derece kritik bir hat'Ele geçirilmesi imkânsız' diye tanımlanıyordu: Son derece kritik bir hat#Terör
Çok konuşulacak keşif: Korona atlatanların kanında bulunduÇok konuşulacak keşif: Korona atlatanların kanında bulundu!#Uzun Kovid
6 motor, 32 tekerlek, boş ağırlığı 285 ton... Dünyanın en büyüğü İstanbul Havalimanında6 motor, 32 tekerlek, boş ağırlığı 285 ton... Dünyanın en büyüğü İstanbul Havalimanı'nda#Mriya
İnanılmaz olay: Bir şok daha Hayatı kâbusa döndü... Eşi 3 yıldır konuşmuyorİnanılmaz olay: Bir şok daha! Hayatı kâbusa döndü... Eşi 3 yıldır konuşmuyor#Mehmet Duvar
Bahçeliden erken seçim tartışmasına net yanıtBahçeli'den erken seçim tartışmasına net yanıt#Bahçeli
Facebooktan itiraf gibi açıklama... İşte tarihi kesintinin nedeniFacebook'tan itiraf gibi açıklama... İşte tarihi kesintinin nedeni#Sosyal Medya
Tuhaf kıyafeti olay oldu: Sanki animasyon film karakteriTuhaf kıyafeti olay oldu: Sanki animasyon film karakteri #Cardi B.
Bunu da yaptılar Hayvan sahiplenmek isterken nasıl dolandırılıyordumBunu da yaptılar! Hayvan sahiplenmek isterken nasıl dolandırılıyordum?#Dolandırıcılık
Pakize Sudanın zor günleri... Kendi işlerini görecek güce sahip değilPakize Suda'nın zor günleri... 'Kendi işlerini görecek güce sahip değil'#Pakize Suda
Mustafa Keserden sert sözler: Sanki karşısında hizmetçisi varMustafa Keser'den sert sözler: Sanki karşısında hizmetçisi var!#Mustafa Keser
HABERLERDünya Haberleri

Aşı krizi Vakitan'a sıçradı: Papa'nın aşısız muhafızları teker teker görevden ayrılıyor

#Vatikan#İsviçreli Muhafızlar#Koronavirüs Aşısı
Aşı krizi Vakitana sıçradı: Papanın aşısız muhafızları teker teker görevden ayrılıyor

Yüzyıllardır Katoliklerin ruhani lideri Papa'yı korumakla görevli muhafız birliğinde koronavirüs aşısı krizi baş gösterdi. Aşı olmayı reddeden ya da aşılarını hala tamamlamayan muhafızlar teker teker görevden ayrılıyor.

Haberin Devamı

Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'ı ve ruhani lideri Papa'yı korumakla görevli İsviçreli Muhafızlar arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını tamamlamayan 3 muhafızın görevleri askıya alınırken, aşı olmak istemeyen 3 asker de birlikten ayrıldı.

1506 yılından beri Papa ve ikametini korumakla görevli dünyanın en eski ve en küçük muhafız birliğinde aşı karşıtlığı sıkıntısı yaşanıyor.

Vatikan'a yakın haber sitelerinden Rome Reports’a göre, İsviçreli Muhafızlar arasında Kovid-19'a karşı aşılaması tamamlanmayan 3 askerin görevleri askıya alınırken, aşı olmayı reddeden 3 asker de muhafız birliğinden ayrıldı.

İsviçreli Muhafızların sözcüsü Urs Breitenmoser, yaptığı açıklamada, birlikten ayrılan 3 muhafızın bunu gönüllü yaptığını belirtirken, aşılamaları tamamlanmayan diğer 3 askerin ise bu süreçleri tamamlanıncaya dek görevlerinin askıya alındığını bildirdi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa ile her zaman yakın temas halinde olan İsviçreli Muhafızların mevcudiyeti 100'den biraz fazla.

Haberin Devamı

Vatikan, Kovid-19’la mücadele kapsamında, aşı veya test yaptırmış ya da kısa süre öncesinde hastalığı atlatmış olmayı belgelendiren "Yeşil Geçiş" sertifikasını, şehir devletinde çalışanlar ve tüm ziyaretçiler için 1 Ekim'den itibaren zorunlu hale getirmişti.

Papa Francis’ten yaşanan aşı tedariki sorununa tepki: Aşılar yoksullara ulaştırılmalı

İlgili Haber:Papa Francis’ten yaşanan aşı tedariki sorununa tepki: Aşılar yoksullara ulaştırılmalı

Aşı krizi Vakitana sıçradı: Papanın aşısız muhafızları teker teker görevden ayrılıyor

PAPA OCAK AYINDA AŞI OLMUŞTU

İtalyan TG5 kanalına röportaj veren Papa, küçüklüğünde çocuk felci krizinin olduğunu ve aşı için çaresizlik yaşandığını hatırlattı.

Papa, "Birilerinin neden 'Hayır, aşı tehlikelidir.' dediğini bilmiyorum. Doktorlar, bunu size iyi olabilecek, herhangi bir öne çıkan tehlikesi olmayan bir şey olarak öneriyorlarsa neden almayalım ki? İntihara meyilli bir inkar var ama bugün aşı yaptırılmalı." diye konuşmuştu ve ocak ayında koronavirüs aşısı yaptırmıştı.

Papa Francis, "Ahlaki açıdan herkesin aşı olması gerektiğine inanıyorum. Bu, etik bir seçenektir çünkü mevzubahis olan sağlığınız ve yaşamınız ama aynı zamanda başkalarının da hayatıyla oynuyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, Papa Francis'in 2015'te kişisel doktoru olarak seçtiği Fabrizio Soccorsi Kovid-19 kaynaklı komplikasyonlar sonucunda 10 Ocak 2021'de, 78 yaşında hayatını kaybetmişti. İtalyan basınına göre, Soccorsi 26 Aralık’ta bir onkolojik hastalık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Soccorsi’nin Papa Francis ile en son ne zaman doğrudan temas kurduğu ise açıklanmamıştı.

İlgili Haberler:

Flaş PCR testi kararı! Valilik duyurduEge ve Akdeniz'in korkulu rüyası: Helen Yayı! ‘Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça tehlike altında’Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Batının üstünlüğü sona erdi’
Haberle ilgili daha fazlası:
#Vatikan#İsviçreli Muhafızlar#Koronavirüs Aşısı