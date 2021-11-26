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Aşı kartı için üç doz şartı

#Avrupa Birliği Komisyonu#Aşı Kartı#Üc Doz
Aşı kartı için üç doz şartı

Avrupa Birliği Komisyonu, COVID-19 nedeniyle seyahatlere getirilen kısıtlamaların önüne geçmek için oluşturulan ve bazı hizmetlerden yararlanmak için de yaygın şekilde kullanılan dijital sertifikanın güncellenmesi yönünde önerilerde bulundu.

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Odağında üçüncü doz aşının yer aldığı öneriye göre sertifikanın ikinci aşıdan dokuz ay sonrasına kadar geçerli olması, üçüncü dozun yapılmamış olması halinde ise geçersiz sayılması tavsiye edildi. Üçüncü dozun ikinciden altı ay sonra yapılmasını dikkate alan Komisyon, üç aylık ekstra süreyi aşı kampanyalarının organize edilmesi için üye ülkelere zaman kazandırmak için önerdi. Önerinin kabul edilmesi için Avrupa Parlamentosu ve üye ülkelerden oluşan AB Konseyi’nin de onayı gerekiyor.

5-11 YAŞA ONAY

Öte yandan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech/Pfizer aşısının 5-11 yaşları arasındaki çocuklara yapılmasına onay verdi. Bu aşı AB ülkelerinde 12 yaş üstüne uygulanıyordu. 5-11 yaş için aşının dozu düşük tutulacak. Öngörülen doz yetişkinlerde kullanılanın üçte birine denk düşüyor. Aşı üç hafta arayla iki doz olarak yapılacak. Virüsün yayılmasında önemli rol oynayan çocukların vaka ve hastaneye kaldırılma oranı artıyor.

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#Avrupa Birliği Komisyonu#Aşı Kartı#Üc Doz

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