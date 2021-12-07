Aşı karşıtlarının yeni yöntemi pes dedirtti! Sonuçları ölümcül olabilir...

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Tüm Avrupa'da olduğu gibi Danimarka da artan koronavirüs vakaları ve yeni varyant Omicron sonrası sıkı denetimler ve kısıtlamalar devreye girdi.



Ülkede sosyal ortamlara girebilmek için şart koşulan 6 ay geçerli 'Korona Pasaportu' aşı olanlar ve koronavirüsü atlatanlara veriliyor. Pasaportu olmayan Danimarkalılar barlara, kulüplere, restoranlara, kapalı mekan etkinliklerine, sinemalara, galerilere, müzelere giremiyor ve yurtdışına seyahat edemiyor.



BİLE BİLE KORONA OLMAYA ÇALIŞIYORLAR

'Korona Pasaportu' almak isteyen aşı karşıtları ise enfekte olmak için akılalmaz bir yol izleyerek bilinçli olarak hastalığa yakalanmaya çalışıyor. Virüsün nasıl bulaşacağına dair tavsiyeler sunan sosyal medya grupları, sağlıklarını bile bile riske atmak isteyenler arasında giderek daha popüler hale geliyor.

KORONAVİRÜSE YAKALANMAK İÇİN AYNI TABAK VE BARDAĞI KULLANIYOR

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Sağlık tavsiyelerini kasıtlı olarak görmezden gelen ve enfekte olmaya çalışan Dorte takma isimli bir Danimarkalı aldığı kararı şu sözlerle açıklıyor;

"Artık süreçten çok sıkıldım, hızlı bir Korona Pasaportu almak ve sürekli test olmaktan kurtulmak için hastalığa karşı bağışıklık kazanmaya karar verdim. Oğlum ve arkadaşları koronavirüse yakalandı ve şu anda tecrit altındalar. Hasta olmak için onların yanına gittim, onlara sarılıyorum, onlarla aynı tabaktan yiyorum ya da aynı bardaktan içiyorum."

"KORONA OLAN KİŞİLERLE LOLİPOPLARINI PAYLAŞIN"

Koronavirüse kasten yakalanmak isteyen kişiler bağışıklık sistemlerine aşılardan ziyade virüse maruz kalmanın daha iyi hizmet ettiğine inanıyor.

Kuzey Jutland'dan Lone, enfekte olmak için yaptığı önerilerde 'Pozitif kişilerle lolipopları, şekerleri ve benzer şeyleri paylaşabilirsiniz. Öpücükler, sarılmalar ve eller yeterli değil. Mümkün olduğu kadar çok mukoza zarı olan bir şeyleri kullanın.' ifadelerini kullanıyor.

Midtsjalland'dan Kirsten, yakın zamanda testi pozitif çıkan bir arkadaşıyla lolipop paylaştı, ancak şu ana kadar virüsü yakalayamadı: "Hastalığa yakalanmanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanıyorum ve bunu devletten gelen baskıyı aşmak için yapıyorum."

UZMANLARDAN UYARI: HASTANELİK OLABİLİRSİNİZ

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Danimarka Ulusal Sağlık Kurulu insanları izledikleri tehlikeli yolun ölümcül sonuçları olabileceği konusunda uyarıp aşı olmaya çağırıyor.



Bulaşıcı hastalıklar doktoru Andreas Rudkjobing, genç ve sağlıklı kişilerin bile bile enfekte olduklarında aşısız oldukları için ciddi şekilde hastalanabilecekleri ve hastaneye yatma risklerinin daha yüksek olduğu konusunda uyardı. Ancak Kovid avına devam edeceklerini söyleyen inatçı aşı karşıtları resmi tavsiyeyi kulak ardı etmeye devam ediyor.