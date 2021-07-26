Aşı karşıtları yine sokakta

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Yunanistan’ın başkenti Atina’da aşı karşıtları bu ay üçüncü kez sokağa çıktı. Parlamento binası önünde toplanan, büyük bölümü maskesiz yaklaşık 4 bin kişi, sağlık tedbirleri gereğince dağılmalarını isteyen polise kaldırım taşları, havai fişek ve molotofkokteylleri ile saldırdı.

Polis gruba tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile cevap verdi. Olaylarda 25 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler arasında aşı karşıtı bir polisin de olması şaşkınlık yarattı. Eylemlere ağırlıklı olarak aşırı sağcıların katıldığı değerlendiriliyor.

PARİS’TE OLAYLAR ÇIKTI

Fransa’da korona aşısının bazı mesleklere zorunlu hale getirilmesine karşı çıkan binlerce kişi protesto için meydanları doldurdu. Başta başkent Paris olmak üzere ülkenin 174 noktasında on binlerce kişi protestolara katıldı. Paris’in 3 ayrı noktasında gösteriler yapılırken, Sarı Yeleklilerin katıldığı Bastille meydanında başlayan gösteride binlerce kişi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u istifaya çağırdı. Polis ve jandarma yer yer göstericilere müdahale ederken göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı, en az 9 kişi gözaltına alındı. Müdahale sırasında ayrıca bir polis yaralandı. Öte yandan Macron, göstericilerin “özgürlük” sloganlarına ilişkin, “Aşı olmak istemiyorum deyip sonra annenizi ya da babanınız enfekte ederseniz bu özgürlük neye yarar” yorumunu yaptı.

İTALYA’DA MEDYAYA TEPKİ

İtalya’da başkent Roma’daki Popolo Meydanı’nda bir araya gelen binlerce kişi “Özgürlük” ve “Yeşil Geçiş’e hayır” şeklinde slogan atarken, “Diktatörlüğe hayır”, “Yaşasın Anayasa” yazılı dövizler taşıdı. Ülkede korona durumunu gösterir belgeye “Yeşil Geçiş” adı veriliyor. Göstericiler daha sonra medyanın kendilerine sansür uyguladığını ileri sürerek protestolarını, İtalyan devlet kanalı RAI’nin genel müdürlük binasının önüne taşıdı. Protestocular yürüyüş sırasında meşaleler yakarken, Başbakan Mario Draghi ve gazetecilere aleyhinde slogan attı.

TRAFALGAR’DA TOPLANDILAR

Aşı karşıtlarının sokağa çıktığı bir başka yer ise İngiltere’nin başkenti Londra oldu. “StandUpX” adlı grubun üyeleri Trafalgar Meydanı’nda bir araya geldi. “Aşıya hayır, karantinaya hayır” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, bazı işletmelere girişlerde korona aşısının zorunlu olmasına ilişkin planları protesto etti. Buradan Başbakanlık Ofisi 10 Numara’ya yürüyen göstericiler, Başbakanlık Ofisi’nin bulunduğu sokağa tenis topu, şişe ve meşale fırlattı.

AVRUPA’DA AŞILIYA DAHA FAZLA KONFOR

Avrupa ülkelerinde, her ne kadar şu ana kadar en etkili yöntem olsa da, COVID-19 salgınıyla mücadele amaçlı aşı yaptırmak zorunlu değil. Aşı olanların özgürlüklerini arttırma, aşı olmayanlarınkini daraltma amaçlı adımlar ise giderek zemin kazanıyor.

FRANSA: 18 yaşından büyük Fransızlar ve yabancı turistlerin 50’den fazla kişinin bulunduğu sinema, tiyatro, müzeler gibi kültür alanlarına, eğlence merkezlerine ve spor alanlarına girebilmek için aşılarını tamamlamış olmaları, hastalıktan iyileştiklerini kanıtlamaları ya da son 48 saatte yapılmış testlerinin negatif olması gerekiyor. Ağustosta aynı şartlar barlara restoranlara, bazı alışveriş merkezlerine giriş için de geçerli olacak. Uzun mesafeli uçak, tren, otobüs yolculukları da bu kapsama alınacak.

ALMANYA: Yaz tatili sonrasında aşı olmayanlara özel ek kısıtlamalar getirilmesi gündemde. Buna göre restoran, sinema, stadyum ve benzeri mekânlara aşılı olmayanlar giremeyecek. Almanya Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun’a göre uygulamadaki “Enfeksiyonla Mücadele Yasası” hukuki açıdan böyle bir kısıtlamaya izin veriyor. Braun, “Aşı olanlar, aşı olmayanlara göre daha fazla serbest olacak” dedi.

BELÇİKA: Belçika, 13 Ağustos’tan itibaren açık havada bin beş yüzden fazla kişinin olacağı etkinlikler için “corona pass” talep edecek. Bu kural 1 Eylül’den itibaren kapalı mekânlardaki benzer etkinlikler için de geçerli olacak.



İTALYA: Salgının ilk aşamasında ağır kayıplar veren ve sağlık çalışanlarına aşıyı zorunlu kılan AB ülkeleri arasında yer alan İtalya’da, 6 Ağustos’tan itibaren bar, restoran, kültür alanları ve spor alanlarına girişte aşı olunduğunun, hastalıktan iyileşildiğinin ya da son 48 saatte alınmış test sonucunun negatifliğinin kanıtlanması istenecek.

İNGİLTERE: Eylül ayı sonundan itibaren eğlence mekânlarına girebilmek için aşı pasaportu sahibi olmak gerekecek. Eylül, tüm yetişkinlere aşı sırası ancak o tarihte gelmiş olacağı için seçildi.(Güven ÖZALP / BRÜKSEL)

RUSYA’DA AŞI OLMAYANA İŞ YOK

Rusya’da vaka ve ölümlerde görülen artış üzerine yeni önlemler devreye alındı. Aşıyı önceleyen hükümet, halkı teşvik etmek için “Aşı olmayana iş yok” kampanyası başlattı. Uygulamaya göre özellikle hizmet sektöründe özel veya devlete ait işyerlerinde çalışan personel aşı yaptırmama konusunda ısrar etmesi durumunda işinden olacak. Aşı yaptırmama gerekçeli işten çıkarmalarda tazminat ödenmesi de söz konusu değil. Rusya’da halihazırda konserler, spor müsabakaları ve törenler gibi etkinlikler de yasak. Ülkede ikinci doz aşısını olanlara üçüncü “destek” aşısı uygulaması da başladı. (Nerdun HACIOĞLU)

YUNANİSTAN’DA SAĞLIK SEKTÖRÜ İÇİN MECBURİ

YUNAN parlamentosu, sağlık sektöründe çalışanlara aşı mecburiyetini öngören yasa tasarısını geçen perşembe günü oyladı. Bu sektörde çalışıp aşı yapmayanlar, aşılarını tamamlayıncaya kadar ücretsiz izne çıkarılacak. Aşı yapmamış personel çalıştıran özel hastanelere 10-200 bin euro arasında değişen para cezaları kesilecek. İkinci aşamada, polis ve itfaiye teşkilatlarında çalışanlara, öğretmenlere ve silahlı kuvvetler personeline de aşı zorunluluğu getirilmesi bekleniyor. Yunan hükümeti ayrıca restoran, bar ve müzikli eğlence yerleri için de bir dizi tedbir aldı. Buna göre, kapalı alanlardaki kafe, restoran ve barlar ile açık veya kapalı alanlarda bulunan müzikli eğlence yerlerine sadece COVID-19 aşısı yapmış olanlar alınıyor.(Yorgo KIRBAKİ / ATİNA)

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