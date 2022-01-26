Aşı karşıtları Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in aracını kovaladı!

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Görüntülerde protestocuların minibüse “Yazık sana”, "Nazi" ve “İzin vermiyoruz” gibi sloganlar attığı görülüyor. Yoldaki araçlar ise minibüsün içinde başbakanın olduğunu fark ettikten geçişini engellemeye çalışıyorlar.

Araçların sıkıştırdığı minibüs kaldırımlara çarparak yoluna devam etmek zorunda kaldığı görülüyor.

Ardern, minibüsüne aşı karşıtı protestocular tarafından yapılan saldırı sonrası “Hiçbir noktada güvenliğimden endişe duymadım” açıklamasında bulundu.

YENİ KARARLAR AŞI KARŞITLARINI KIZDIRDI

Başbakan Ardern'in geçtiğimiz günlerde koronavirüs tedbirleri kapsamında aldıkları yeni önlemleri duyurmuştu. Yeni önlemler her yerde maske takma zorunluluğu da dahil olmak üzere daha katı karantina kuralları içerdiği için aşı karşıtları kararı tepki ile karşıladı.

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KENDİ DÜĞÜNÜ DE ERTELENECEK

Ülkede Pazartesi gününden itibaren toplu bir araya gelmeler de sınırlandırıldı. Pozitif çıkan herkes 14 gün karantinada kalmak zorunda.

Başbakan Jacinda Ardern Omicron varyantının ülke sınırlarını aştığını ve toplum içinde yayılmaya başladığını bildirerek sert önlemlerin devreye sokulduğunu açıkladı. Ardern, bu açıklamayla birlikte gelecek hafta gerçekleşmesi planlanan kendi düğününü de iptal ettiğini duyurdu.

Başbakanın önümüzdeki hafta erkek arkadaşı Clarke Gayford ile evlenmesi bekleniyordu.