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Aşı karşıtları Fransız vekili hedef aldı! Akılalmaz görüntüler...

#Fransa#Macron#Aşı Karşıtı
Aşı karşıtları Fransız vekili hedef aldı Akılalmaz görüntüler...

Fransa'da Macron'un partisinden milletvekili Stephane Claireaux evinin önünde bir grup aşı karşıtı tarafından saldırıya uğradı. Kızgın kalabalık milletvekiline el arabaları ile taşıdıkları yosun ve çamurları fırlattı.

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Fransa'da iktidardaki La République en Marche (LREM) partisinin bir üyesi olan Stephane Claireaux aşı karşıtlarının yeni hedefi oldu. Fransa'nın denizaşırı topraklarında alınan yeni kararlar sonrası milletvekili evinin önünde saldırıya uğradı.

DERİNDEN ŞOK EDİCİ

Fransız Bakan Annick olayın görüntülerini Twitter'da yayınladı ve "derinden şok edici" olarak nitelendirdi. Girardin, saldırganları kınadı ve yargılanmaları çağrısında bulundu.

Les images sont profondément choquantes. pic.twitter.com/S4ttQF2WTG

Annick Girardin (@AnnickGirardin) 9 Ocak 2022

'COVİD PASS' UYGULAMASI KIZDIRDI

Fransa'nın kuzeybatı Atlantik Okyanusu'ndaki denizaşırı topraklarında yer alan St Pierre ve Miquelon adalarında Fransa'da uzun süredir uygulanan 'Covid Pass' uygulamasına geçildi.

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Yeni uygulama ile adadaki insanlar halka açık mekanlar girmek için aşı kartı ya da negatif kovid testi göstermek zorunda.

Karar aşı karşıtları tarafından tepki ile karşılandı. Yerel basında, Kovid enfeksiyonlarının arttığı St Pierre ve Miquelon'da aşı karşıtı protesto için yaklaşık 500 kişinin toplandığı haberleri yer aldı.
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ÇAMUR VE YOSUN FIRLATTILAR

Sosyal medyada binlerce mesaj yayınlanırken hızını alamayan öfkeli bir grup Pazar günü Milletvekili Claireaux evinin önüne gitti.

Vekil protestocularla konuşmak için kapısının önüne çıktığında büyük bir şok yaşadı. Öfkeli kalabalık el arabaları ile yanlarında taşıdıkları yosun ve çamurları milletvekiline fırlatmaya başladı.
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SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Claireaux saldırıyı "taşlamaya" benzetti ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.Claireaux, 'Hepimiz posta yoluyla ölüm tehditleri alıyoruz, bunun bir an önce durması gerekiyor.' ifadelerini kullandı.

VEKİLLERE ÖLÜM TEHDİTLERİ YAĞIYOR

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Son haftalarda, Fransa'daki diğer yerel yetkililer de benzer saldırılara uğradı, bazı Fransız milletvekilleri aşı geçişine destekleri nedeniyle ölüm tehditleri aldıklarını açıkladılar.

Macron'un parlamentodaki partisinin lideri Christophe Castaner, France Inter radyosuna 2021'de milletvekillerine yönelik 322 tehdit olduğunu söyledi.
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MACRON'UN SÖZLERİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un geçen hafta yaptığı açıklamada ülkede tepkilere neden olmuştu. macron aşısızları hedefine koyarak “Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum. Bunu sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Strateji bu. Onları cezaevine göndermeyeceğim, zorla aşı yaptırmayacağım. Ama 15 Ocak'tan itibaren restorana gidemeyeceksiniz, artık (kafede) kahve içemeyeceksiniz, tiyatroya ve sinemaya gidemeyeceksiniz" demişti.

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Macron muhalefet tarafından aşısız insanlar için hayatı zorlaştırmak istediğini söylemek için argo bir terim kullanarak gerilimi körüklemekle suçlandı .

 

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