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Aşı karşıtı Robert Kennedy Jr. ABD’nin sağlığından sorumlu

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#ABD#Donald Trump#Robert F. Kennedy Jr
Aşı karşıtı Robert Kennedy Jr. ABD’nin sağlığından sorumlu
Yunus PAKSOY
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 07:00

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı için seçimini Robert F. Kennedy Jr’dan yana kullandı. Aşı karşıtlığı ve komplo teorileriyle ön plana çıkan 70 yaşındaki Kennedy’nin aday gösterilmesi infial yarattı.

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Trump, paylaştığı resmi duyuruda “Amerikalılar çok uzun süredir halk sağlığı konusunda aldatma, yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon yapan endüstriyel gıda kompleksi ve ilaç şirketleri tarafından ezildi” derken, Kennedy de adaylığı kabul paylaşımında “kronik hastalık salgınına son vermek için bilim, tıp, endüstri ve devlet alanlarındaki en büyük beyinleri bir araya getirmek için nesiller boyu sürecek bir fırsatımız var” dedi.

‘GÜVENLİ AŞI YOK’

2024 seçim yarışına bağımsız aday olarak giren ancak daha sonra Trump lehine yarıştan çekilen Kennedy, “Make America Healthy Again (Amerika’yı Yeniden Sağlıklı Yapalım)” sloganını kullanmıştı. Kennedy’nin, devletin sağlık kurumlarında büyük tasfiyeler yapması bekleniyor.

Tartışmalı siyasetçi, daha önce “aşıların otizme sebep olduğunu” iddia etmişti. Geçtiğimiz yıl bir röportajında “Güvenli ve etkili olan hiçbir aşı yok” diyen siyasetçi, bebeği olan insanlara “o bebeği aşılatmasan iyi edersin” diye telkinlerde bulunduğunu da söylemişti. Kennedy’nin aşı karşıtı alternatif tıp savunucularıyla da yakın ilişkisi olduğu iddia ediliyor. Kennedy’nin resmen aday olarak gösterilmesiyle birlikte büyük ilaç firmaları da borsada değer kaybetti. Pfizer, Moderna, BioNTech ve Novavax hisseleri, atama  haberi sonrası sert düşüş yaşadı.

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#ABD#Donald Trump#Robert F. Kennedy Jr

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