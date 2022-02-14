Aşı karşıtı “Özgürlük Konvoyu” Brüksel'e ulaştı

Kanada'da başlayan konvoylu aşı protestolarının ardından Fransa'da da Covid-19 kısıtlamalarını ve önlemlerini protesto etmek için konvoy oluşturuldu. Adı “Özgürlük Konvoyu” konulan ve Paris’ten yolan çıkan konvoy, sabah saatlerinde Brüksel’e ulaştı. Brüksel yönetimi, gelen konvoyun şehir içinde protesto yapmasına izin verilmeyeceğini belirterek göstericilerin şehir merkezine alınmamaları için de birçok noktaya polis konuşlandırdı. Sabahın erken saatlerinde şehrin tüm girişlerini kapatan polis ekipleri, özellikle yabancı plakalı araçların şehre girmesine izin vermedi. Özgürlük konvoyu protestosu için herhangi bir resmi başvuru yapılmadığını söyleyen polis yetkilileri şehir içinde protestoya izin verilmeyeceğini bildirdi.