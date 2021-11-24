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Aşı karşıtı doktorlar toplandı, 7 kişi koronavirüse yakalandı!

#Koronavirüs#Kovid-19#Aşı
Aşı karşıtı doktorlar toplandı, 7 kişi koronavirüse yakalandı

Aşı karşıtı doktorlar ABD’nin Florida eyaletinde bir araya geldi. Kalabalığın arasında yer alan ve ‘ivermektin’ isimli parazit ilacının koronavirüse karşı etkili olduğunu iddia eden Dr. Bruce Boros zirve sonrası koronavirüse yakalandı. Boros dışında 6 doktorun daha test sonucunun pozitif olduğu açıklandı.

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ABD’nin Florida eyaletinde düzenlenen toplantıda bir grup aşı karşıtı doktor bir araya geldi.Kovid-19 için alternatif tedavilerin tartışıldığı toplantının ana konusu‘İvermektin’ isimli parazit tedavisinde kullanılan ilacın koronavirüse karşı etkili olduğu iddiasıydı.

Toplantıda konuşan  ve ilacın güçlü savunucularından biri olan Dr. Bruce Boros, “Eşim ve ben, 16 aydır ivermektin kullanıyoruz. Hayatımda kendimi hiç daha sağlıklı hissetmedim." dedi.

TOPLANTI SONRASI PEŞ PEŞE VAKALAR

Toplantıdan iki gün sonra 71 yaşındaki kardiyolog Kovid-19’a yakalandı. Organizatör Dr. John Littell 800 ila 900 katılımcıdan altısının daha konferanstan sonraki günlerde pozitif çıktığını açıkladı.

SUÇLU SÜPER YAYICI MI?

Littell yaptığı açıklamada, herhangi bir maske veya sosyal mesafenin bulunmadığı zirvede bir süper yayıcının olabileceğini belirterek , "Şimdiye kadar herkes ivermektin tedavisine yanıt verdi, durumları iyiye gidiyor” dedi.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir kişi ise Dr. Bruce Boros’un,  Key West'teki evinde ciddi bir şekilde hasta yattığını, telefon ve mesajlarına cevap vermediğini açıkladı.

Aşı karşıtı doktorlar toplandı, 7 kişi koronavirüse yakalandı

TARTIŞMALI İLAÇ: IVERMEKTIN

Aslında bir parazit ilacı olan İvermektin, aşı karşıtı kalabalığın iddia ettiği kadar harika bir ilaçsa, Dr. Boros’un neden bu kadar ciddi şekilde hastalandığı sorusu akılları kurcalamaya devam ediyor. Boros, kişisel araştırma projesi olarak tanımladığı ilacı geçen yazdan beri alıyordu.

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KIŞKIRTICI AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

Boros  son dönemlerde "Fauci bir sahtekar. İlaç sektörü biz enayilerle oyun oynuyor.” şeklinde yaptığı kışkırtıcı açıklamalarla adından söz ettirmişti. Boros'a gelen tepkilerin çoğu olumsuzdu. Kendi memleketinin gazetesi, Boros’un bir sosyal medya fırtınasına neden olduğunu yazmıştı.

Boros ise Florida Keys Weekly'ye yaptığı açıklamada "Kasabanın bu kadar politik ve nefret dolu olması kalbimi kırıyor. Ben sadece hastalara yardım etmek ve ölmelerini engellemek istiyorum.” sözleriyle kendini savunmuştu.

FDA UYARDI: SİZ AT YA DA İNEK DEĞİLSİNİZ

Boros Kovid-19 ile savaşan bir hastasına ivermektin verdiğini ve hastanın altı saat içinde öksürmeden konuşmaya başladığını açıklamıştı. Tıbbi yetkililer, ilacın koronavirüse karşı koruma sağladığına dair hiçbir kanıt bulunmadığının ısrarla altını çiziyor.

FDA ve CDC ilacın tehlikeli olabileceği konusunda uyarıda bulunurken FDA konuyla ilgili: "Sen bir at değilsin. Sen bir inek değilsin. Yapma." şeklinde bir tweet bile attı.

Aşı karşıtı doktorlar toplandı, 7 kişi koronavirüse yakalandı


Ancak Dr. Boros, ilaca o kadar inanıyordu ki, 97 yaşındaki babası Carl Arfa'yı da kendisiyle birlikte ilaç kullanmaya zorladı. Lakin babası mantıklı bir şekilde koronavirüse karşı etkinliği kanıtlanmış aşıyı tercih etti. Boros zirvede yaptığı konuşmada babası için "Beyni yıkanmıştı. Bana söylemedi. Çok üzülmüştüm. Ona bir tokat atmak istedim.” dedi.

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HASTA BABASINA DA AYNI İLACI VERDİ

Yetkililerin söylediğine göre çevresindeki pek çok insan aşıyı olmayı reddettiği için  97 yaşındaki baba da koronavirüse yakalandı. Aşının ciddi hastalıkları ve ölümü önlediği kanıtlanmış olsa da, Arfa altta yatan bazı hastalıklardan dolayı ciddi şekilde hastalandı.

Boros, koronavirüsü ağır bir şekilde geçiren babasını tedavi etmek için en iyi yol olduğunu düşündüğü ilacı intravenöz olarak verdi. Baba virüsle mücadelesini beş gün sonra, söz konusu zirveden saatler önce kaybetti.

Boros, babasına iğnenin ardından ivermektin verdiği için hata yapmış olabileceğini itiraf etti ve "Biraz suçlu hissediyorum" dedi.

AŞI OLMAYAN İNSANLAR CİDDİ RİSK ALTINDA

Pazartesi günü yayınlanan CDC verileri, aşılanmamış insanların Kovid-19 ile enfekte olma riskinin altı kat fazla olduğunu ve aşı olan gruptan 14 kat daha fazla ölme riskleri olduğunu gösteriyor.

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#Koronavirüs#Kovid-19#Aşı

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