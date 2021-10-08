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Aşı karşıtı adam Facebook'tan yaptığı paylaşımın ardından can verdi!

#Koronavirüs#ABD#Aşı Karşıtlığı
Aşı karşıtı adam Facebooktan yaptığı paylaşımın ardından can verdi

Koronavirüs salgınında vaka sayıları ve ölümler tüm ülkelerde devam eden aşılama kampanyaları sayesinde düşüşe geçmiş olsa da aşı karşıtlığı dünya geneline etkisini artırmaya devam ediyor. Aşı karşıtı olan ABD'li bir adam yaptığı Facebook yayınından sonra Kovid-19 yüzünden hayatını kaybedince bir anda gündeme oturdu.

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ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan Mike Jonesbatch, geçen ay Kovid-19'a yakalanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Jonesbatch, o günden beri sosyal medyada birçok video paylaşarak insanları koronavirüs aşılarını yaptırmaları için teşvik etmeye çalışıyordu.

Aşı karşıtı olan ve Kovid-19 aşını yaptırmayı reddeden Jonesbatch hastanede durumu iyice kötüleştikten sonra Facebook üzerinden yaptığı canlı yayında son kez herkese mutlaka aşı olmaları gerektiğini söyledikten sonra son nefesini verdi ve hayatını kaybetti.

Hastanede yattığı sürece yaşadıklarını gün gün paylaşan adam durumu ağırlaştıkça tek başına neredeyse üç saniye bile nefes alamadığını ve sürekli olarak makineye bağlı olarak yaşamaya başladığını dünyaya duyurdu.

'Hiçbir şey yiyemiyorum, içemiyorum, uyuyamıyorum, her şeyin sona ermesine ramak kaldı.' diyen Jonesbatch 'İşte Kovid size bunu yapıyor. İnsanları böyle öldürüyor.' ifadesini kullandı.

Bu videodan iki gün sonra durumu iyice ağırlaşan adamın 'Ölüyorum' diyerek paylaştığı son videoda bir hemşirenin kendisine 'Sizi solunum cihazına bağlamak zorundayım, akciğerleriniz artık çalışmıyor' dediği duyuluyor.

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Hemşire daha sonra Jonesbatch'a 'Annenizi gördüm, kızınızla birlikte burada. Onlarla konuşabilmeniz için size bir Ipad getireceğiz' diyor.

Bu acı dolu anları ortaya koyan canlı yayından sonra Jonesbatch hayatını kaybetti. Jonesbatch'ın teyzesi paylaştığı bir Facebook iletisinde yeğeninin ölüğünü doğruladı.

AŞI KARŞITI RAHİP DE HAYATINI KAYBETTİ

ABD'li bir rahip geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Kovid-19 aşılarının kürtajla alınmış ceninler üzerinde denendiğini iddia etmiş ve kürtaj karşıtı herkesin aşı olmayı reddetmesi gerektiğin söylemişti.

Bob Enyart adındaki 62 yaşındaki rahip katıldığı radyo programında herkesi aşı olmayı reddetmeye ve 'çocuk katilleri' üzerinde baskı yaratmaya çağırmıştı.

28 yıl boyunca kürtaj karşıtı organizasyonlarda çalışan aşırı sağcı ve kendini 'dini fanatik' olarak tanımlayan Enyart da aşı olmayı reddettikten sonra virüsü kapıp hayatını kaybetti.

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#Koronavirüs#ABD#Aşı Karşıtlığı