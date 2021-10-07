Aşı karşıtı adam eczacı kardeşi ve yengesini öldürdü

Haberin Devamı

Howard County polisi, 46 yaşındaki Jeffrey Allen Burnham'ın 58 yaşındaki kardeşi Brian Robinette ve eşi Kelly Sue Robinette'i geçen hafta Ellicott City'deki evlerinde vurarak öldürdüğünü açıkladı. Polis tutanaklarına göre Burnham, ismi açıklanmayan başka bir kişiye kardeşinin “insanları Covid aşısıyla öldürdüğünü” söylemiş, daha sonra da cinayeti işlemiş.

ÖNCE ANNESİNİN ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP ARABASINI ÇALDI



İddiaya göre Burnham kardeşini öldürmeden önce Allegany County'de annesinin çocukluk arkadaşı 83 yaşındaki Rebecca Reynolds'u bıçaklayarak öldürdü. Yaşlı kadın evinde boğazında derin bir kesikle yüzüne bir yastık kapatılmış halde ölü bulundu. Burnham buradan Reynolds'ın arabasını çalıp kardeşinin evine gitti.

POLİS TESADÜFEN BULDU

Reynolds'un cinayetini araştıran polis, çalınan arabayı Kerger Yolu üzerinde buldu. Burnham'ın erkek kardeşinin de yakınlarda yaşadığını tespit edilince soru sormak için eczacının evine giden polis adam ve karısını ölü olarak buldu.

ANNESİNE AŞI YAPILDIĞI İÇİN SİNİRLENDİ

Haberin Devamı

Sanığın, saldırıdan önce annelerini, aşıların yapılmasına yardım ettiği için kardeşiyle yüzleşmek istediği bildirildi. Belgelere göre, Burnham, annelerine hükümetin insanları aşılarla zehirlediğine inandığını söyleyip defalarca "Brian’ın bildikleri şeyler var" demişti. Annesi oğlunun FBI'ın "peşinde olduğuna" dair sözler söylemesi üzerine akıl sağlığından endişelenip iki gün üst üste Cumberland polisini aramıştı.

ANNE POLİSİ DEFALARCA KEZ ARAMIŞ

İddialara göre, anne polise oğlunun onunla birlikte yaşadığını ve evdeki yatak odasında bir güvenlik sistemi kurduğunu bildirdi. Anne Burnham, 30 Eylül'de oğlunun Reynolds’a atıfta bulunarak "Becky'nin arabası" hakkında konuşması üzerine endişeyle tekrar polisi aradı.

Kaçan zanlı, 1 Ekim'de Davis'te, kardeşinin evinden çaldığı kırmızı bir Corvette’le bir yol kenarında bulundu, Batı Virginia eyalet polisi tarafından tutuklandı. Burnham, iki birinci derece cinayet ve iki ikinci derece cinayetin yanı sıra bir suç işlemek maksadıyla tabanca kullanmakla suçlanıyor.