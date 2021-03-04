Aşı karşılığında vatan toprağı teklifi! Başbakanın şakası diplomatik kriz yarattı

Avrupa'da aşı dağıtımında yaşanan sorunlar ülkeler ve Avrupa Birliği'nde türlü sorunlara sebep olurken diplomatik kriz kimsenin beklemediği şekilde aşıyla ilgili yapılan yersiz bir şaka yüzünden çıktı.

Ukrayna basınında yer alan habere göre Slovakya Başbakanı Igor Matovic, ilk teslimatının iki gün önce yapıldığı Sputnik V aşısına ilişkin yaptığı şaka yüzünden diplomatik krize neden oldu.

Slovakya Başbakanı İgor Matoviç'in yaptığı gaf, Ukrayna ile krize yol açtı. Matoviç, "Rus Sputnik V aşısı karşılığında Ukrayna'nın bir kısmını Rusya'ya vadettim" dedi. Ukrayna'dan gelen tepki üzerine Slovakya Dışişleri Bakanı özür diledi.

Kriz hem Ukrayna'nın yerel basınında hem de politik arenada ses getirdi. Radio Express adlı bir radyoda katıldı program sırasında Kovid-19 aşısıyla ilgili yaptığı konuşmada yaptığı soğuk şaka başbakanın başını yaktı.

Kendisine sorulan bir soruya 'Aldığımız Sputnik V aşıları karşılığında Rusya'ya Ukrayna'dan bir kısım toprak vadettim' diyen Matkovic'in sözleri adeta soğuk duş etkisi yarattı. Ukrayna'nın güneybatısında yer alan bir bölge olan Zakarpatska'yı Rusya'ya teklif ettiğini iddia eden ve hemen sonrasında bu sözlerinin şaka olduğunu açıklayan başbakana büyük tepki gösterildi.

UKRAYNA "ÖZÜR" BEKLEDİ

Olayın duyulmasıyla birlikte Ukrayna'dan da sert tepki geldi. Yapılan sert açıklamayla Matoviç'ten özür dilemesi istenirken diplomatik krizin daha fazla büyümemesi için Slovakya Dışişleri Bakanı İvan Korçok devreye girerek başbakan adına hemen özür diledi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklamasında durumun kabul edilemez olduğunu ve bu yersiz açıklamanın şaka da olsa iki ülkenin ilişkilerine zarar verdiğini ifade etmişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba da yaşananlar karşısındaki tepkisini resmi Twitter hesabından gösterdi.

Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини. Прикро, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем’єр псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною. https://t.co/xB48xPzX90 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 3, 2021

AŞI TESLİMATI İKİ GÜN ÖNCE YAPILDI

Slovakya Başbakanı Igor Matovic, ilk teslimatının iki gün önce yapıldığı Sputnik V aşısına ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya’dan 2 milyon doz Sputnik V aşısı tedarik edileceğini belirterek, bununla Slovakya'da aşılama hızını yüzde 40'a artırma imkanı doğacağını ifade etti.

Başbakan Matovic, Rus tedarikçilerin nisanda bir milyon doz göndereceklerini, diğer bir milyonun ise mayıs-haziran aylarında ülkeye ulaşacağını ümit ettiğini söyledi. Sağlık Bakanı Marek Krajci de Sputnik V aşılarının iki hafta içinde yapılmaya başlanacağını, tamamen gönüllülük ilkesiyle hareket edileceğini kaydetti.

Krajci, aşı yaptıracak kişilerden, Rus aşısının Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmadığının farkında olduklarını teyit eden bir yazılı beyanda bulunmalarının talep edileceğini ifade etti.