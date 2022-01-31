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Aşı inadı... Hayatını kurtaracak böbrekten vazgeçti!

#Kovid Aşısı#Koronavirüs#ABD
Aşı inadı... Hayatını kurtaracak böbrekten vazgeçti

Uzmanların tüm çabalarına rağmen aşı karşıtlığı dünya genelinde devam ediyor. ABD'de bir hasta hayatını kurtaracak böbrek naklinden aşı zorunluluğu nedeniyle vazgeçti.

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Dünya 2019'un son günlerinden beri koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde.

Milyonlarca kişinin hayatına mal olan virüs için bilim dünyası ise tabiri caizse ilk günden beri teyakkuz haline geçmiş durumda.

Bu kapsamda pek çok aşı geliştirildi ve dünya genelinde yapılan milyarlarca doz aşı aşı ile pandemiye karşı elimiz her geçen gün güçleniyor.

Ancak aşı karşıtlığı dünya genelinde hız kesmeden devam ediyor. herhangi bir bilimsel temele dayanmayan bu akım can almaya devam ederken ABD'den çok konuşulacak bir haber geldi.

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Kuzey Carolina'da yaşayan bir hasta Kovid-19 aşısı yaptırmadığı için hayati öneme sahip böbrek ameliyatına alınmadı.

ABD'li adam hayatını riske etmesine rağmen aşı olmayacağını açıkladı. Yerel basına konuşan Chad Carswell, 'Özgür doğdum. Özgür öleceğim. Fikrimi değiştirmiyorum' dedi.

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Burke County bölgesindeki arkadaşları ve yerel işletmeler ameliyat için para toplamış ve yüzden fazla kişi Carswell'e kendi böbreklerinden birini teklif etmişti.

Ancak Winston-Salem'deki Atrium Health Wake Forest Baptist Hastanesi, Carswell'e kendisinin ve böbrek bağışlayan kişinin nakile devam etmek için tam olarak aşılanması gerektiğini bildirdi.

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Carswell, daha önce iki kez koronavirüse yakalandığını ve aşı yaptırmanın bir gereklilik değil, kişisel bir seçim olması gerektiğine inandığını söyledi.

Atrium Health Wake Forest Baptist Hastanesi, politikasının ABD genelinde uygulanan sağlık standartlarını takip ettiğini ve hastalarını korumak için uygulamaya konduğunun altını çizdi.

Açıklamada 'Bu politikanın nedeni hastaya koruma sağlamaktır. Nakil hastaları, nakil öncesinde önceden bağışıklıkları yoksa ciddi hastalık riski altındadır' denildi.

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#Kovid Aşısı#Koronavirüs#ABD

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