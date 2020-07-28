Aşı için 8 bin sefer gerekli

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 16 miyonu geride bırakırken COVID-19’a karşı aşı geliştirme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Uzmanlar, şimdi de aşının bulunması durumunda ortaya çıkacak lojistik sorunlarının nasıl üstesinden gelineceğinin cevabını arıyor. Emirates SkyCargo’nun Eczacılık Bölümü Başkanı Julian Sutch, tek bir Boeing 777 modeli uçağın 1 milyon doz aşı taşıyabileceğini söyledi. Koronavirüs için çift doz aşı gerekeceği düşünüldüğünde, dünyanın yarısına ilaç tedarik etmek için yaklaşık 8 bin uçağa ihtiyaç olduğu hesaplanıyor.

2-8 DERECEDE KORUNMALI

Öte yandan tüm bu lojistik sırasında aşıyı 2 ila 8 santigrat derecede tutmak da öne çıkan bir başka problem. ABD’nin Miami kenti havalimanı lojistik müdürü Emir Pineda, dünyada sınırlı sayıda havalimanının ilaç operasyonları için sertifikaya sahip olduğunu belirterek, “Hazır olduğumuzu sanmıyorum, çünkü bizi neyin beklediğini bilmiyoruz. Aniden ilaç dolu 20-30 uçak Miami Havalimanı’na inerse bu bizi zorlayacaktır” dedi.

DÜNYADA 2. DALGA PANİĞİ

Dünya 7 aydır korona salgının pençesinde. Salgın gerilemenin aksine tüm dünyada yeniden alevleniyor. Dünya genelindeki koronavirüs vakaları 4 gün içinde 1 milyon artış gösterdi. İspanya, Avustralya, Vietnam gibi ülkelerde son dönemdeki artışlar ikinci dalga endişesini akıllara getiriyor. Çin’de dünkü 61 yeni vaka ile nisan ayından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi. Bilim insanları COVID-19’a karşı aşı geliştirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.