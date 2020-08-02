MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKoronavirüs aşısıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Aşı ekim ayına hazır
GeriDünya Koronavirüs aşısıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Aşı ekim ayına hazır
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 02.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Koronavirüs aşısıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Aşı ekim ayına hazır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Koronavirüs aşısıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Aşı ekim ayına hazır
Abone Olgoogle-news

Tüm dünyanın beklediği koronavirüs aşısıyla ilgili heyecanlandıran açıklama Rusya’dan geldi. Sağlık Bakanı Mihail Muraşko “Klinik denemeler bitti” dedi, tarih verdi.

RUSYA Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Gamaleya Enstitüsü’nün aşı adayının klinik denemelerinin bittiğini, kayıt süreci için belgelerin hazırlandığını belirterek “Aşı ekim ayına hazır olacak” dedi. Bu dönemde kitlesel aşılamaya geçilmesinin beklendiğini vurgulayan Muraşko, aşı yapılan herkesin bu süreçte gözlem altında tutulacağını ifade etti.

164 ÇALIŞMA DAHA VAR

ABD’li salgınla mücadele yetkilisi Anthony Fauci ise Rus ve Çin aşılarına şüpheyle yaklaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 28 Temmuz itibarıyla dünya genelinde COVID-19’a karşı 25 aşı adayı klinik öncesi geliştirme aşamasında, 139 aşı adayı ise klinik deneme aşamasında bulunuyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle