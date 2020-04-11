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Dünya
Haber Giriş: 11.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

‘Aşı Afrika’da denensin’ diyen doktorlara kınama

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‘Aşı Afrika’da denensin’ diyen doktorlara kınama
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Afrika Birliği (AfB), COVID-19’a karşı geliştirilecek aşı ve ilaçların “Afrika’da denenmesi gerektiğini” söyleyen iki Fransız doktoru kınadı.

AfB’nin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden (Africa CDC) yapılan açıklamada, Profesör Jean-Paul Mira ve Camille Lotch’un “ırkçı ve küçümseyici” yorumlarının tüm insanlar tarafından kınanması gerektiği ifade edildi.

Profesör Mira ve Lotch’un Afrika’ya bilimsel klinik denemeleri öğretme konusunda hiçbir ders veremeyeceğine vurgu yapılan açıklamada, Afrikalıların bu alanda çok kritik roller üstlenen dünyaca ünlü bilim insanlarına sahip olduğu hatırlatıldı.

Fransa Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü Genel Direktörü doktor Camille Locht ve Paris’teki Cochin Hastanesi Acil Servisi Şefi Prof. Dr. Jean-Paul Mira, vereme karşı yapılan BCG aşısının COVID-19’a karşı etkili olup olmadığına ilişkin yapılan araştırmanın, Afrika’da yürütülebileceğini söylemişti. Doktorlar tepki çekmişti.

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