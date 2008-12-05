Asala'nın eski avukatı bakan oluyor

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Fransa'da, Ermeni terör örgütü Asala'nın eski avukatlarından Ermeni asıllı Patrick Deveciyan, ekonomik teşvik planının uygulanmasından sorumlu bakan olarak atanacak.

İktidardaki Halk Hareketi Birliği'nin (UMP) Genel Sekreterlik görevinde bulunan Deveciyan'ın bakanlık görevine atanmasıyla ilgili kararın bugün çıkabileceği bildirildi.



CHİRAC DÖNEMİNDE SANAYİDEN SORUMLU BAKANDI



Deveciyan, Jacques Chirac'ın cumhurbaşkanlığı döneminde sanayiden sorumlu bakan olarak görev yapmıştı.



26 MİLYAR EUROLUK EKONOMİK PLANIN UYGULAYICISI O OLACAK



Patrick Deveciyan, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin ekonomiyi teşvik için dün açıkladığı 26 milyar euroluk planın uygulanması görevini üstlenecek.

Plan, tüketicilere doğrudan yardım yerine yatırım projelerine ağırlık verilmesini hedefliyor.



Yetkililer, önlemler paketinin maliyetinin gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 1,3'e denk olduğunu ifade ediyor.



Planla, alt yapı, araştırma ve yerel otoriteleri desteklemek için 10,5 milyar euro ayrıldı. Devlete ait demir yolları, enerji ve postacılık şirketlerinin desteklenmesi için 4 milyar Avro harcanması da buna dahil edildi.



Sürdürülebilir kalkınma, yüksek öğrenim ve savunma sanayii için de planda 4 milyar euro tahsis edildi.



Planla, zor durumdaki otomobil endüstrisine yardım da planlanırken, eski model araçların yeni ve çevre dostu modellerle değiştirilmesi amaçlanıyor.