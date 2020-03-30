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Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 30.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Asala'nın avukatı koronavirüsten öldü

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Asala'nın avukatı koronavirüsten öldü
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Ermeni diasporasının Fransa’daki önde gelen isimlerinden ve çok sayıda Türk diplomatın şehit edilmesinden sorumlu olan Ermeni terör örgütü ASALA’nın avukatı Patrick Deveciyan, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Fransa’da 1915 Olayları’nın “soykırım” olarak tanınmasında önemli rol üstlenen isimlerden olan Deveciyan, 25 Mart’ta koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine hastaneye kaldırıldı. 26 Mart’ta sosyal medya hesabından test sonucunun pozitif olduğunu duyuran ve durumunun stabil olduğunu belirten Deveciyan dün 75 yaşında hayatını kaybetti. Ermeni kökenli Fransız politikacı, 1983’te girdiği siyasette hem eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac hem de Nicolas Sarkozy dönemlerinde bakanlık görevi üstlenmişti. Deveciyan’ın hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından Fransa ve Ermenistan’ın önde gelen siyasetçileri taziye mesajları yayımladılar.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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