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Artık kadınlar da tahtın varisi oluyor

Güncelleme Tarihi:

#Lihtenştayn#Taht Veraseti#Prens Alois
Artık kadınlar da tahtın varisi oluyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 07:00

İSVİÇRE ve Avusturya’ya komşu olan 40 bin nüfuslu Lihtenştayn’da taht veraset kuralları değiştirildi.

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Veliaht Prens Alois, veraset hakkının ilk doğan erkek çocuk yerine ilk doğan çocuğa ait olmasına yönelik düzenlemenin hanedan içinde kabul edildiğini açıkladı. Alois, “Bu, gelecekte ilk doğan çocuğun cinsiyetine bakılmaksızın tahtın varisi ve daha sonra Lihtenştayn prensesi veya prensi olacağı anlamına geliyor” ifadelerini kullandı. Lihtenştayn hanedanının başında 1989’dan bu yana Prens 2. Hans-Adam bulunuyor. Söz konusu değişikliğin yalnızca Alois ve eşi Veliaht Prenses Sophie’nin gelecekte dünyaya gelecek çocuklarının soyundan gelenleri kapsayacağı belirtiliyor.

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#Lihtenştayn#Taht Veraseti#Prens Alois

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