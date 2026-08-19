Artık kadınlar da tahtın varisi oluyor

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Veliaht Prens Alois, veraset hakkının ilk doğan erkek çocuk yerine ilk doğan çocuğa ait olmasına yönelik düzenlemenin hanedan içinde kabul edildiğini açıkladı. Alois, “Bu, gelecekte ilk doğan çocuğun cinsiyetine bakılmaksızın tahtın varisi ve daha sonra Lihtenştayn prensesi veya prensi olacağı anlamına geliyor” ifadelerini kullandı. Lihtenştayn hanedanının başında 1989’dan bu yana Prens 2. Hans-Adam bulunuyor. Söz konusu değişikliğin yalnızca Alois ve eşi Veliaht Prenses Sophie’nin gelecekte dünyaya gelecek çocuklarının soyundan gelenleri kapsayacağı belirtiliyor.