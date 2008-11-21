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Artık güzel kızlarla evleniyorlar

Artık güzel kızlarla evleniyorlar

Yaş ortalamasının 46 olduğu, her dört çocuktan birinin 5 yaşına gelmeden öldüğü Somali’de köyler modernleşmeye, kasabalarda beton binalar yükselmeye başladı. Sokaklarda dört çeker cipler, lüks otomobiller dolaşıyor. Halkın geçimini bağladığı korsanlar artık köylerinin en güzel kadınlarıyla evleniyor.

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YILLARDIR kaos içinde yaşayan, yoksulluk ve kıtlık içinde kıvranan, yaş ortalamasının 46 olduğu ve her dört çocuktan birinin daha beş yaşına gelmeden öldüğü Somali’de, gemi korsanlığı umut oldu. Giderek daha cüretkar olan ve NATO’nun, Aden Körfezi’ne savaş gemileri yollamasına karşın ticaret gemilerini rehin almakta ve daha yüksek miktarlarda fidye istemekte hiç tereddüt etmeyen korsanlar, bu yeni ve yasa dışı sistemi yarattı: Korsan ekonomisi.

Devlete komisyon

Somalili korsanların sadece bu yılki kazançlarının 30 milyon dolar olduğunu belirten Batılı kaynaklar, İslamcı gerillaların kontrolünde olan ülkenin güneyindeki yetkililerin, bu durumla mücadele eder gibi göründüklerini, ancak korsanlardan yüklü bir komisyon aldıklarını öne sürüyor. Ancak yasa dışı yollardan gelen gelirden memnun olan kesim sadece korsanlığın en yaygın olduğu Puntland bölgesi yetkilileri değil. Halk da geçimini büyük ölçüde bu işe bağlamış durumda. Haradhere, Eyl ve Bossaso gibi kentlerin sadece bu yıl fidyeden kazandıkları para, 30 milyon doları aşmış durumda.

Allah bereket versin

Korsanların son kaçırdığı ve 100 milyon dolar değerinde ham petrol taşıyan Suudi Arabistan tankerinin açıklarına demirlediği Haradhere’de bir dükkan işleten Sahra Şeyh Dahir, gelinen durumdan duyduğu memnuniyeti Amerikan Associated Press ajansına şöyle anlattı: "Onlar bize bağlı, biz de onlara. Genelde bizden alış veriş yaparlar. Bize borçlanırlar. Bir gemi kaçırıp da fidye aldıklarında, borçlarını fazlasıyla öderler. Çocuklarımız artık yiyecek bulmak konusunda hiç zorlanmıyor. Allah bereket versin..."

Alafranga yemekler

Halkın cebi para görürken, korsanlar da lüks yaşamın tadını çıkarmaya başladı. Yoksulluk içindeki kasabalar, köyler yavaş yavaş modernleşmeşe başladı. Buralarda beton binalar yükselirken, sokaklarında dört çeker jipler, lüks otomobiller dolaşıyor. Korsanlar da artık köylerinin, kasabalarının güzel kadınlarıyla evleniyor. Korsanlar rehineleri de düşünmeyi ihmal etmiyor. Aylarca gemide tuttukları Batılı rehineler zorluk çekmesin diye, korsanların Alafranga yemek pişiren catering firmalarıyla bile anlaştıkları belirtiliyor.

Tüm ödemeler nakit

Fidye için ödenen para, çuvallar ya da su geçirmeyen bavullar içinde, genelde helikopterden atılıyor. Para toplama işini, teknedeki en yaşlı kişi üstleniyor. Bu yaşlı kişiye, yaptığı bu riskli iş için sonradan ekstra para ödeniyor. Tüm ödemeler nakit olarak yapılıyor. Çünkü ülkede, bankacılık sistemi çalışmıyor.

25 milyon dolar fidye istediler

SOMALİLİ korsanlar, kaçırdıkları Suudi tankeri "MV Sirius Star" ve mürettebatın serbest bırakılması için 25 milyon dolar fidye istedi. Tankerden telefonla arayan korsanlardan Muhammed Said, tankerin sahiplerinden 25 milyon dolar talep ettiklerini belirterek, fidye müzakerelerinin uzamamasını istediklerini söyledi. Said, 10 gün süre tanındığını aksi halde felaketle sonuçlanabilecek şekilde müdahale edeceklerini ifade etti.

İngiltere: Ödemeyiz İngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband, Somalili korsanların kaçırdığı dev Suudi tankerindeki 2 İngiliz için korsanlara fidye ödemeyeceklerini söyledi. Miliband, rehinelerin serbest bırakılması için fidye ödenmesinin korsanlığın artmasını cesaretlendirme tehlikesi bulunduğunu kaydetti.

Rusya gemi yolluyor Rusya, korsanlarla mücadele amacıyla Somali yakınlarındaki sulara başka savaş gemileri de göndereceğini duyurdu. Rus yetkililer, Afrika Boynuzu yakınında ve Aden Körfezi’nde korsanların eylemlerini artırması nedeniyle bunun gerekli olduğunu belirttiler.

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Adalet önündeler

Aden Körfezi’nde devriye gezen İngiliz savaş gemisi tarafından yakalanan 8 Somalili korsan zanlısı, yargılanmak üzere Kenya’ya gönderildi. Mombasa kentinde mahkemeye çıkarılan 8 Somalili zanlının, korsanlıkla suçlanması bekleniyor.

 

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