Arnavutluk'u ayağa kaldıran kaza: 7 yaşındaki kız çocuğu sürat teknesinin pervaneleri altında can verdi

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Normalde ailesi ile beraber Londra'da yaşayan ve adının Jonada Avdia olduğu öğrenilen kız çocuğu, Salı günü öğleden sonra Arnavutluk'un güneyindeki Potam plajı yakınında denizde oynuyordu.

TEKNENİN PERVANELERİ ALTINDA CAN VERDİ

Kıyıdan sadece yaklaşık 5 metre uzaklıkta olan Jodana, o gün görevde olmayan polis memuru Arjan Tase'nin kullandığı sürat teknesinin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti

Polis sözcüsü, kazayı yapan memurun sadece yüzücüler için ayrılmış bölgeye sürat teknesi ile girdiğini ve kız çocuğunun teknenin döner pervaneleri altında kalınca ölümcül bir şekilde yaralandığını açıkladı.

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YÜZÜCÜLER İÇİN AYRILMIŞ BÖLGEYE SÜRAT TEKNESİ İLE GİRDİ

Olaya ilişkin tutulan polis tutanaklarında, Tase'in kaza öncesinde kendi aile üyelerini Porto Palermo'dan Potam'a götürdüğü ve bölgenin belirgin bir şekilde yüzücüler için işaretlenmiş olmasına rağmen alana sürat teknesi ile girdiği belirtildi.

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15 POLİS MEMURU GÖREVDEN ALINDI

Tase 'taksirle adam öldürme' suçundan gözaltına alındı ve bugün hakim karşısına çıkacağı öğrenildi. Yetkililer o gün plajda nöbet tutması gereken 15 polis memurunu da görevden aldı. Ancak dramatik olay sonrası ülkede büyük protestolar patlak verdi.



Hayatını kaybeden kız çocuğu ve kazayı gerçekleştiren polis memuru

GÖSTERİCİLER POLİSLE ÇATIŞTI! BAKANLARA İSTİFA ÇAĞRISI

Dün Arnavutluk'un başkenti Tiran'da toplanan göstericiler polisle çatıştı. Yerel basında çıkan haberlere göre protestocular Jonada'nın ölümünden sorumlu tuttukları içişleri bakanı, turizm bakanı ve emniyet müdürünü istifaya çağırdı.



Jonada'nın ölümüne sebep olan kaza, bu yaz Arnavutluk sahillerinde meydana gelen üçüncü kaza. Geçtiğimiz ay Arnavutluk'un güneyindeki Jale sahilinde bir çift yine bir sürat teknesi tarafından yaralanırken, olaydan sadece 2 gün sonra yedi yaşındaki ikinci bir çocuk da benzer bir kaza atlattı.

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TURİZM BAKANI: BİR APTAL YÜZÜNDEN...

Turizm bakanı Mirela Kumbaro, kazanın sorumlusunun polis memuru Tase olduğunu belirterek "Yasa ve kuralları geri dönüşü olmayan sonuçlarla çiğneyen bir adamın aptallığı yüzünden bir melek artık aramızda değil." dedi.