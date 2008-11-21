A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Arnavutluk'ta, 1940-1941'de İtalyan-Yunan savaşında ölen Yunan askerleri için mezarlık inşa edilmesi tartışmaları, Tiran ve Atina arasında imzalanan anlaşmayla sona erdi.

Arnavutluk Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 19 kasımda, Yunanistan ile, Arnavutluk'ta Yunan askerleri için mezarlık inşa edilmesi konusunda anlaşma imzalandığı bildirildi.



Bakanlığın açıklamasında, iki taraf arasında iyiniyetle yürütülen görüşmelerin ardından Tiran'da imzalanan anlaşmanın, "istenilen çözüm" olduğu belirtildi.



Anlaşma gereği, ülkenin güneyindeki Gjirokastra ve Kelcyra bölgelerinde Yunan askerleri için mezarlık kurulacak. Yunan askerlerine ait naaşların tespit edilip bu mezarlığa nakli konusunda iki ülke uzmanlarından oluşacak ortak komisyon görev yapacak.

