Arnavutlukta küçük partilerin büyük gösterisi

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Arnavutluk'ta iktidar ve ana muhalefet partilerinin dışında kalan küçük partiler, başkent Tiran'ın merkezinde büyük bir protesto gösterisi düzenledi.

"Oy kutsaldır" sloganı altında düzenlenen protestoya yaklaşık 20 bin kişi katıldı.Küçük partilerin liderleri, yaptıkları konuşmalarda, Arnavutluk parlamentosunun onayladığı yeni seçim yasasının iktidardaki Demokratik Parti lideri Sali Berişa ile ana muhalefet partisi Sosyalist Partinin lideri Edi Rama arasındaki bir pazarlığın sonucu olduğunu savundular.



Entegre Sosyalist Hareketi partisi lideri İlir Meta, "Yeni seçim yasası, ülkedeki en eski iki partinin siyasi yolsuzluğunun ifadesidir. Serbest oyun savunulması için mücadelemiz henüz başladı" diye konuştu.



Seçim yasasına karşı olan partiler ülke genelinde protestolarına devam edeceklerini bildirdi.



Arnavutluk'ta küçük partilerden 11 milletvekili de 10 ile 18 Kasım günlerinde parlamentoda açlık grevi düzenlemişti.



Bu partiler, yeni seçim yasasıyla merkez seçim komisyonunun iki partinin denetimine geçtiği görüşünü savunuyor.