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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Bağımsızlık Günü'nün 114'üncü yıl dönümünde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde tansiyon yükseldi. Ülke genelinde düzenlenen protestolar, Başbakanlık binası önünde polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarla şiddetlendi.

Arnavutluk saatiyle sabah 10.00 sıralarında İskender Bey Meydanı'nda başlayan gösterilere öğrenciler de katıldı. Göstericilerin bir bölümü, Başbakanlık binası önünde güvenlik önlemi alan polislere taş, sopa ve molotof kokteyli fırlattı. Polis ekipleri ise kalabalığı dağıtmak için tazyikli suyla müdahale etti.

BAŞBAKANLIK BİNASI ÖNÜNDE GERGİNLİK TIRMANDI

Göstericiler, polisin müdahalesine rağmen Başbakanlık binası önünden ayrılmadı. Hükümet binasına doğru yürüyüşün ilerleyen saatlerinde çatışmalar şiddetlendi.

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Protestolar sırasında bazı göstericiler çeşitli kamu kurumlarını da hedef aldı. Özellikle taş ve tahta sopalar kullanan reşit olmayan kişilerin binaların camlarını kırdığı görüldü.

Olaylarda bir protestocu yaralandı. Bölgeye gelen ambulans, yaralı göstericiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN GÜVENLİK UYARISI

Tiran'daki ABD Büyükelçiliği, 28 ve 29 Kasım tarihlerinde düzenlenmesi planlanan gösteriler nedeniyle güvenlik uyarısı yayımladı. Büyükelçilik, özellikle ABD vatandaşlarına kalabalık alanlardan uzak durmaları ve dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Açıklamada, başkentin merkezinde ve hükümet binalarının çevresinde düzenlenecek gösterilerin yol kapatmalarına ve trafik düzenlemelerine neden olabileceği belirtildi.

Büyükelçilik ayrıca önceki protestoların şiddet olaylarına dönüştüğünü hatırlattı. Bu gösterilerde taş atıldığını, yangın çıkarıcı maddeler kullanıldığını ve kamu mallarına zarar verildiğini vurguladı.

GÖZ YAŞARTICI GAZ VE PLASTİK MERMİ UYARISI

ABD Büyükelçiliği, protesto alanlarının yakınında bulunan kişilerin göz yaşartıcı gaz, havai fişek, yangın çıkarıcı maddeler ve plastik mermiler nedeniyle yaralanma riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Büyükelçilik, personeline de tüm gösteri alanlarından uzak durmaları talimatını verdi.

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Açıklamada, "Lütfen dikkatli olun ve kişisel güvenliğinize öncelik verin. En son gelişmeler için yerel medyayı takip edin ve yerel kolluk kuvvetlerinin talimatlarına uyun" ifadeleri kullanıldı.