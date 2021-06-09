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HaberlerDünya HaberleriArnavutluk Meclisi, Cumhurbaşkanı İlir Meta'nın görevden alınması talebini onayladı!
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Dünya
AA
Haber Giriş: 09.06.2021 - 16:56 | Son Güncelleme:

Arnavutluk Meclisi, Cumhurbaşkanı İlir Meta'nın görevden alınması talebini onayladı!

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Arnavutluk Meclisi, Cumhurbaşkanı İlir Meta'nın görevden alınması talebini onayladı!

Arnavutluk Meclisi, Cumhurbaşkanı İlir Meta'nın görevden alınmasına yönelik talebi onayladı. Meta'nın görevden alınması için nihai kararın Anayasa Mahkemesi tarafından alınması gerekiyor.

Mecliste yapılan oylamada 104 milletvekili Meta'nın görevden alınması yönünde oy kullanırken, 7'si görevde kalması yönünde oy verdi. Meclisteki 3 milletvekili çekimser kaldı.

Oylamadan önce Meclis Soruşturma Komisyonunun, Meta hakkında sunduğu raporda "Cumhurbaşkanı Meta'nın anayasayı ciddi şekilde ihlal ettiği" ifadelerine yer verildi.

Mecliste konuşan Başbakan Edi Rama, Meta'nın misyonuna "ihanet" ettiğini belirterek, "Meta, anayasayı küçük düşürdü. Arnavutluk artık Meta'yı destekleyemez." dedi.

Bugün Mecliste alınan kararın Anayasa Mahkemesine sunulacağı ve Meta'nın görevden alınmasına yönelik nihai kararın üç ay içinde verileceği vurgulandı.

Meta'nın görevden alınması halinde ise cumhurbaşkanlığı görevine Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi devam edecek.

Arnavutluk Sosyalist Partisi, Meta'nın 25 Nisan 2021 genel seçimleri öncesi ve seçim kampanyası sırasında anayasaya aykırı hareket ettiği gerekçesiyle meclise başvurmuştu.

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