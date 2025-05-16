Arnavutluk lideri Rama, İtalya Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı

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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İtalya'nın Başbakanı Giorgia Meloni'yi kırmızı halıda alışılmadık bir jestle karşıladı. Rama'nın diz çökerek selamladığı Meloni, bu sürpriz hareket karşısında gülümsemekle yetindi.

Diplomatik protokollerin dışına çıkan bu samimi tavır, katılımcılar arasında neşeli anlar yaşanmasına neden oldu. Rama'nın bu davranışının altında, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların yattığı düşünülüyor.

MELONİ'DEN UKRAYNA GÖRÜŞMELERİ DEĞERLENDİRMESİ

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile Birlik dışındaki Avrupa ülkelerinin oluşturduğu Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılan 6'ncı zirvesine katılan Meloni, zirveye girişi sırasında İtalyan basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Meloni, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'daki barış müzakerelerine isim vermeden atıfta bulunarak, şunları dile getirdi:

"Son saatlerde, belli bir propaganda karşısında, kimin barış lehine önemli adımlar atmaya gerçekten müsait olduğunu, kimin daha az müsait olduğunu açıkça gördük. Koşulsuz ateşkes konusunda ısrarcı olmalıyız. Kiev'e güvenlik garantileri sağlayan ciddi bir barış anlaşması konusunda ısrarcı olmalıyız. Havlu atmamalıyız."

İtalya’nın Arnavutluk’ta geçen yıl kurduğu iki göçmen merkezini bu seyahati sırasında ziyaret edip edemeyeceği sorulan Meloni, "Gitmek için vaktim yok ama çalışmaların hızı göçmenlerin Arnavutluk'a geri gönderilmesinin işleyişini gösteriyor. Söz verdiğimiz gibi ilerliyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE DE TOPLANTIDA YER ALDI

Avrupa Siyasi Topluluğu'nun altıncı buluşması, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleştirildi. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği toplantıda, İngiltere, İsviçre ve Balkan ülkelerinden de üst düzey isimler hazır bulundu. İskender Bey Meydanı'ndaki açılış töreni, renkli görüntülere sahne oldu.

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Kıtanın güvenliği ve ekonomik iş birliği gibi konuların ele alındığı zirveye, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yanı sıra aday ve potansiyel aday devletlerin liderleri de katılım gösterdi.

27 ÜLKENİN LİDERİ BİR ARAYA GELDİ

Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda düzenlenen zirveye, AB'ye üye 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra aday ülkeler Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna ve Türkiye ile potansiyel aday Kosova'nın liderleri de katıldı.

Türkiye, zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temsil edilirken, İngiltere, İsviçre, Norveç, İzlanda, Azerbaycan, Ermenistan, Andorra, Lihtenştayn, Monako ve San Marino liderleri de zirvede yer aldı.

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Zirvede, liderler ilk olarak Avrupa'nın geleceği için ortak bir vizyonun görüşüleceği genel oturumda bir araya geldi.

Ardından liderler, yapılacak üç yuvarlak masa toplantısında Ukrayna'daki savaş başta olmak üzere "Avrupa'nın güvenliği ve demokratik dayanıklılığı", "rekabet gücü ve "ekonomik güvenlik" ile "Avrupa içerisinde mobilite ve gençlerin güçlendirilmesi" başlıklı konularda görüş alışverişinde bulundu.