Arnavutluk lideri Edi Rama bir kez daha Meloni karşısında diz çöktü

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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 16 Mayıs'ta düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında Meloni'yi diz çökerek karşılayan Rama, bir kez daha Meloni'yi dizlerinin üzerinde selamladı. Rama, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Ukrayna konulu konferansta, Tiran'da yaptığı gibi İtalyan liderin önünde diz çökerek ve iki elini birleştirerek karşıladı.

İtalya Başbakanı, Rama'nın hareketine gülümseyerek karşılık verdi. Rama, daha Meloni'nin yanına giderek İtalyan lidere sarıldı. İki isim, samimi selamlaşmanın ardından kısa süre sohbet etti ve kameralara poz verdi.

KIRMIZI HALIDA DİZ ÇÖKMÜŞTÜ

Rama, Tiran'daki toplantıda da Meloni'yi kırmızı halıda alışılmadık bir jestle karşılamıştı. Rama'nın diz çökerek selamladığı Meloni, bu sürpriz hareket karşısında gülümsemekle yetinmişti

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Diplomatik protokollerin dışına çıkan bu samimi tavır, katılımcılar arasında neşeli anlar yaşanmasına neden olmuştu. Rama'nın bu davranışının altında, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların yattığı öne sürülmüştü.

ROMA'DA KRİTİK UKRAYNA KONFERANSI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna'ya yatırım yapmanın, aslında kendilerine yatırım yapmak olduğunu belirterek, Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansıyla 10 milyar avroyu aşkın taahhütte bulunduklarını söyledi.

İtalya'nın ev sahipliğinde Roma'daki La Nuvola Konferans Merkezi'ndeki konferans Başbakan Meloni'nin aralarında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın aralarında olduğu konuk liderleri karşılaması ve aile fotoğrafı çekimiyle başladı.

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Meloni, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, katılım sayısının etkileyici olduğunu vurgulayarak, "Bu konferansa bu denli geniş ve üst düzeyde katılım, dünyaya önemli bir mesaj veriyor. Hepimiz ortak bir hedef için buradayız. 3 yılı aşkın süredir Ukrayna halkına reva görülen dayanılmaz adaletsizliğin ötesine bakmak ve bugünden itibaren yeniden inşa edilmiş, özgür, müreffeh bir Ukrayna’yı hayal edebilmek" dedi.

MELONİ'DEN RUSYA AÇIKLAMASI

Rusya'nın Ukrayna'da sivillere saldırdığının altını çizen Meloni, "Rusya, sivillere yönelik saldırılarını artırıyor, halka hayati hizmetler sağlayan altyapıları hedef alıyor çünkü savaşın başından beri amacı aynı: Ukrayna halkını soğukla, açlıkla ve korkuyla boyun eğdirmeye çalışmak. Ancak bu plan da diğerleri gibi başarısız oldu. Bu plan başarısız oldu, çünkü herkes gerçeği gördü. Çünkü Ukrayna halkı tüm beklentilerin ötesinde bir direnç gösterdi ve uluslararası toplum bu yıkıma karşı durarak temel hizmetlerin devamını sağlamak için acil ve gerekli yardımı sağladı" diye konuştu.

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'UKRAYNA İLE BERABER ÇALIŞMAK İSTİYORUZ'

Ukrayna'nın kendini savunmasına yardımcı olmanın, barış için her çabayı sürdürmenin yanı sıra sonrasını da hayal etmek; yıkılan yolları, köprüleri, okulları, kiliseleri, hastaneleri yeniden inşa etmek istediklerini anlatan Meloni, "Rus savaş makinesini finanse eden yapılara yeniden inşa sürecinden fayda sağlama fırsatı tanımamak adına Ukrayna ile beraber çalışmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Başbakan Meloni, şöyle devam etti:

"Ukrayna'ya yatırım yapmak, aslında kendimize yatırım yapmaktır çünkü bu hepimizi ilgilendiriyor. Bu nedenle, bugün hep birlikte; ülkeler, uluslararası kuruluşlar, mali kurumlar, yerel otoriteler, iş dünyası ve sivil toplum ulaştığımız sonuçla gurur duymalıyız. Bu konferansla 10 milyar avroyu aşkın taahhütte bulunduk."

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'UKRAYNA YALNIZ DEĞİL'

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de bu toplantıyı düzenlemek istediklerini çünkü Ukrayna'ya inandıklarını belirterek, "Ukrayna yalnız değil. Biz, sizin özgürlüğünüze ve bağımsızlığınıza inanıyoruz. Ukrayna, haksız saldırılara maruz kalıyor. Bu saldırılar, kabul edilemez. Ukrayna daha fazla acı çekmesin istiyoruz" şeklinde konuştu.

Tajani, Ukrayna’yı savunmanın, sadece Ukraynalıları değil, tüm demokrasileri ilgilendirdiğini kaydetti.

Bugün başlayan ve yarın da sürecek konferansa, aralarında büyük kalkınma bankalarının da bulunduğu uluslararası kuruluşlardan 40 delegasyon, yaklaşık 100 hükümet heyeti, 2 bin işletme, yerel yönetim ve sivil toplum temsilcileri ile 500'den fazla akredite gazetecinin de bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi katılıyor.

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Konferansta Türkiye'yi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum temsil ediyor.