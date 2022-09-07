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Arnavutluk İran'la diplomatik ilişkilerini kesti!

Güncelleme Tarihi:

#Arnavutluk#İran#Siber Saldırı
Arnavutluk İranla diplomatik ilişkilerini kesti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 14:19

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İran'ı 15 Temmuz'da ülkesine yönelik "büyük bir siber saldırı" düzenlemekle suçladı. Rama, Arnavutluk'un İran ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurdu. 

 

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Rama başkent Tiran'da yaptığı açıklamada, kapsamlı bir soruşturma sonucu aldıkları kararın derhal yürürlüğe girdiğini söyledi.

Arnavutluk hükümeti İranlı diplomatlara ve elçilik personeline, ülkeyi terk etmeleri için 24 saat süre verdi.

Başbakan Rama, "Gösterdiğimiz aşırı tepki, maruz kaldığımız siber saldırının boyutu düşünüldüğünde orantılıdır" dedi.

Rama siber saldırının neden olabileceği olayları kamu hizmetlerinin felç olması, dijital sistemlerinin silinmesi ve resmi kayıtlara gizlice erişim sağlanması, devlete ait elektronik verilerin çalınması, ülkede kaos ortamı yaratılması olarak sıraladı.

İran-Arnavutluk ilişkileri bir süredir, Tiran yönetiminin İran İslam Cumhuriyeti'ni yıkmayı amaçlayan muhalif Halkın Mücahitleri Örgütü'nün binlerce üyesini ülkede barındırması nedeniyle gergindi.

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Arnavutluk 2013'te ABD'nin ve Birleşmiş Milletler'in talebi üzerine örgütün yaklaşık 3 bin üyesini ülkeye almayı kabul etmişti.

Halkın Mücahitleri Örgütü, 1979'daki İran İslam Devrimi sırasında Ayetullah Humeyni'yi desteklemiş ancak devrim sonrası çıkan anlaşmazlığın ardından rejimi devirmeye yönelik eylemler gerçekleştirmişti.

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#Arnavutluk#İran#Siber Saldırı

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