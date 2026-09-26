Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya New York'ta protesto: Yumurta fırlatıldı

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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81. oturumunda konuşmak için geldiği New York'ta protestolarla karşılandı. BM binasının dışında toplanan Arnavut protestocular Rama'yı yuhalarken, göstericilerden biri başbakana yumurta fırlattı.
RAMA'YA "HIRSIZ" VE "MAFYA ÜYESİ" SLOGANLARI
Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre protestolar, Rama'nın aracından indiği sırada başladı. Göstericiler, Arnavutluk Başbakanı'na yönelik "hırsız", "dolandırıcı" ve "mafya üyesi" sloganları attı.
Protestoculardan birinin Rama'ya yumurta fırlattığı anlar da görüntülere yansıdı.
🚨 Breaking - PM Edi Rama confronted by Albanian protesters in NYC while attending the UN General Assembly! One of the protesters threw eggs at him, while others shouted "Mafioso, thief, and criminal!" Albanians seem determined to see him gone. 🇦🇱🦩 https://t.co/ROe1fP9QiT— Tirana Report (@Tirana_Report) September 25, 2026
RAMA'DAN PROTESTOCULARA SERT TEPKİ
Edi Rama, X hesabından yaptığı paylaşımda protestocuları "histerik korkaklar" olarak nitelendirdi.
Rama, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ulusal bayrağa sarılıp sokaklarda histerik tavuklar gibi gıdaklayanlara şunu söylüyorum: Bu bayrağı dünyanın gözünde daha önce hiç olmadığı kadar yükseğe çıkardım."
Këtyre që mbulohen me flamurin kombëtar dhe çarten rrugëve si pula histerike, u them vetëm se atë flamur e kam ngritur më lart se çka qenë kurrë ndonjëherë në sytë e botës. Kurse atyre që kujtojnë se do më ndalin me baltë, vezë dhe jargë, në misionin tim për ta çuar flamurin tonë në majën e Europës së Bashkuar, u them se nëse për herë të parë në historinë e shtetit shqiptar, kemi një sistem institucional që shfaq aftësi vetëpastrimi, kjo është një arritje e madhe që nuk ka rënë nga qielli po ka ardhur pikërisht si një nga rezultatet historike të këtij misioni! Dhe le ta dëgjojnë e ta mbajnë mirë vath në vesh meqë kujtojnë se mposhtem unë dot me “bombat çudibërëse” që amplifikojnë në kupë të qiellit ditë e natë fjalën korrupsion: Në një vend që është i mbytur në kënetën e korrupsionit, nuk ka luftë frontale e as rezultate konkrete kundër korrupsionit dhe atë vend e kemi jetuar ne, që të gjithë, deri kur unë me partinë time e kthyem rrotën e drejtësisë nga barazia e të gjithëve para ligjit! Sot Shqipëria nuk është më ai vend e prandaj edhe Bashkimi Europian me Shtetet e Bashkuara e çmojnë gjithnjë e më shumë Shqipërinë për këtë luftë, ndërkohë që pulat histerike të katundit tonë kakarisin e hedhin vezë në ajër për llogari të gjelave tallagjarë të pazarit politik e mediatik, të cilët i gënjen mendja sa një vezë, se do të më ndalin mua me llogjet e pafundme për korrupsionin që po luftohet nga vetë sistemi që po ndërtojmë, apo me sharjet e mallkimet folklorike si të këtij sqepit bashkëngjitur, që e shkruan shqipen me këmbët e pulës😁— Edi Rama (@ediramaal) September 25, 2026