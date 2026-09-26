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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya New York'ta protesto: Yumurta fırlatıldı

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#Arnavutluk Başbakanı Edi Rama#New York#BM
Arnavutluk Başbakanı Edi Ramaya New Yorkta protesto: Yumurta fırlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2026 16:42

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, BM Genel Kurulu öncesinde protesto ile karşılandı. New York'taki protesto sırasında bir gösterici Rama'ya yumurta fırlattı. Rama, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, göstericileri "histerik korkaklar" olarak nitelendirdi.

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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81. oturumunda konuşmak için geldiği New York'ta protestolarla karşılandı. BM binasının dışında toplanan Arnavut protestocular Rama'yı yuhalarken, göstericilerden biri başbakana yumurta fırlattı.

RAMA'YA "HIRSIZ" VE "MAFYA ÜYESİ" SLOGANLARI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre protestolar, Rama'nın aracından indiği sırada başladı. Göstericiler, Arnavutluk Başbakanı'na yönelik "hırsız", "dolandırıcı" ve "mafya üyesi" sloganları attı.

Protestoculardan birinin Rama'ya yumurta fırlattığı anlar da görüntülere yansıdı.

RAMA'DAN PROTESTOCULARA SERT TEPKİ

Edi Rama, X hesabından yaptığı paylaşımda protestocuları "histerik korkaklar" olarak nitelendirdi.

Rama, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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"Ulusal bayrağa sarılıp sokaklarda histerik tavuklar gibi gıdaklayanlara şunu söylüyorum: Bu bayrağı dünyanın gözünde daha önce hiç olmadığı kadar yükseğe çıkardım."

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