Armin Laschet: Türkiye-Almanya ilişkilerini yeniden iyileştireceğim

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Armin Laschet: Türkiye-Almanya ilişkilerini yeniden iyileştireceğimArmin Laschet: Türkiye-Almanya ilişkilerini yeniden iyileştireceğim#Armin Laschet
Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancara Özbekistanda fahri doktora unvanı verildiNobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'a Özbekistan'da fahri doktora unvanı verildi#Aziz Sancar
Balıkesirspor 2-1 Ankara KeçiörengücüBalıkesirspor 2-1 Ankara Keçiörengücü#Balıkesirspor
THY, günlük 1221 sefer icra ederek Avrupada ikinci sırayı aldıTHY, günlük 1221 sefer icra ederek Avrupa'da ikinci sırayı aldı#THY
Son Dakika Haberi... TVF Başkanı Üstündağ müjdeli haberi verdi Filenin Efeleri Dünya Şampiyonasında...Son Dakika Haberi... TVF Başkanı Üstündağ müjdeli haberi verdi! Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası'nda...#Filenin Efeleri
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı millipiyangoonlinedaÇılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı millipiyangoonline'da#Çılgın Sayısal Loto
Son dakika haberi: Erdoğan: Terör örgütlerine kaptıracağımız tek bir evladımız yokturSon dakika haberi: Erdoğan: Terör örgütlerine kaptıracağımız tek bir evladımız yoktur#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Dönmez, Rusya Enerji Bakanı Şulginov ve Gazprom Başkanı Miller ile görüştüBakan Dönmez, Rusya Enerji Bakanı Şulginov ve Gazprom Başkanı Miller ile görüştü#Fatih Dönmez
Prof. Dr. Celal Şengörden tepki çeken olayla ilgili ilk açıklamaProf. Dr. Celal Şengör'den tepki çeken olayla ilgili ilk açıklama!#Celal Şengör
Düşes Katein kardeşi James Middleton ile Alizee Thevenet evlendi: Köy düğününde kaynanasının 41 yıllık gelinliğini giydiDüşes Kate'in kardeşi James Middleton ile Alizee Thevenet evlendi: Köy düğününde kaynanasının 41 yıllık gelinliğini giydi#James Middleton
HABERLERDünya Haberleri

Armin Laschet: Türkiye-Almanya ilişkilerini yeniden iyileştireceğim

#Armin Laschet#Almanya Seçim#BAŞBAKAN
Armin Laschet: Türkiye-Almanya ilişkilerini yeniden iyileştireceğim

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Armin Laschet, iktidara gelmeleri halinde Türkiye-Almanya ilişkilerini yeniden iyileştireceklerini söyledi. Türkiye'nin NATO üyesi olarak ve Avrupa ile birçok alanda yaptığı iş birliği bakımından ne kadar önemli bir ülke olduğunu bildiğini vurgulayan Laschet, "Bir Türkiye dostu olarak, şansölyeliğimde ilişkilerin yeniden daha iyi olmasını umuyorum. Bunun için çalışmamız lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

AA-Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı da olan Laschet, seçim çalışmaları ve Türkiye-Almanya ilişkileri konusunda AA muhabirine açıklama yaptı. Türkiye'nin NATO üyesi olarak ve Avrupa ile birçok alanda yaptığı iş birliği bakımından ne kadar önemli bir ülke olduğunu bildiğini vurgulayan Laschet, "Bir Türkiye dostu olarak, şansölyeliğimde ilişkilerin yeniden daha iyi olmasını umuyorum. Bunun için çalışmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

'EKONOMİK BÜYÜMEYE GERİ DÖNMEMİZ LAZIM'

Laschet, dış politikanın daima gündeminde önemli rol oynadığına işaret ederek "Diğer başbakan adaylarıyla gerçekleştirilen canlı yayınlarda ve seçim kampanyasında dış politika, Avrupa politikası ve güvenlik politikasına ilişkin tek bir sorunun sorulmamasından dolayı da üzüldüm açıkçası." ifadelerini kullandı.

Başbakan seçilmesi halinde ağırlık vereceği başlıca üç meselenin ne olacağına ilişkin soruya Laschet, "En önemlisi pandemiden sonra ekonomik büyümeye geri dönmemiz. İkincisi ülkenin modernleşmesini ilerletmek; Dijitalleşmede, yenilikçi girişimlerin kurulmasında. Bunlara enerji dönüşümünü başarmada, iklim değişikliğiyle mücadelede ihtiyacımız var ve dünyaya katkı sağlamak. Afganistan'da yaşananlardan sonra bir fiyasko gördük ve dünya istikrarına katkıda bulunmak önemli olacak." cevabını verdi.

Laschet, göçmenlerin, özellikle de Türk göçmen biyografisine sahip olanların büyük potansiyelinin bulunduğunu gözlemlediğini, bunu, Alman toplumunun da görmesini hedeflediğini ifade ederek, bu potansiyelleri kullanmak, ayrımcılığı azaltmak ve çeşitliliği yaşatmak gerektiğini vurguladı.

ALMANYA SEÇİMLERİ

Almanya'da, 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerle beraber 16 yıllık Angela Merkel dönemi sona erecek. Pazar günkü seçimlerde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Yeşiller Partisi'nin başbakan adayı ve partinin Eş Başkanı Annalena Baerbock Merkel'in koltuğuna oturmak için yarışacak.

60 yaşındaki Armin Laschet 2005-2010 döneminde Kuzey Ren-Vestfalya'da Aile, Kadın ve Uyum Bakanlığını üstlendi. Bu görev kapsamında eyalette yaşayan Türklerle yakın ilişki kuran Laschet, Türk-Alman dostluğuna katkıda bulundu. Üç çocuk babası Laschet, 2017'de yaklaşık 18 milyon nüfusla Almanya'nın en yoğun nüfusuna sahip Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin başbakanı oldu.

Uzlaşmacı yönüyle bilinen Laschet'in şansölye olması durumunda Başbakan Merkel'in siyasetini sürdürmesi bekleniyor. Yeni dönemde yatırımın artması için vergilerin yükseltilmeyeceği vaadinde bulunan Laschet, güvenlik, iklimin korunması ve aile politikalarını önce çıkarıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Armin Laschet#Almanya Seçim#BAŞBAKAN