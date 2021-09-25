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Armin Laschet Türk kökenlileri sandığa çağırdı

#Armin Laschet#Türk#Seçmen
Armin Laschet Türk kökenlileri sandığa çağırdı

Almanya’da 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Armin Laschet, Türk kökenli vatandaşlara, seçimlerde oy kullanmaları çağrısında bulundu.

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Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) Genel Başkanı da olan Laschet, 16 kentte 24 saat Türkçe ve Almanca yayın yapan Metropol FM’in canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Kamuoyu araştırmalarında ülkede yaşayan Türklerin görüşlerinin yansıtılmadığını belirten Laschet, buna şaşırdığını söyledi.

Laschet, çok sayıda Türk kökenlinin de oy kullanma hakkı olduğunu hatırlatarak “Onların seçimlere katılmasını umut ediyorum çünkü bu çok önemli” dedi. Seçimlerde demokratik partilere oy verilmesinin önemine işaret eden Laschet, “Ben kişisel olarak Türk kökenlilerin bana ve böylelikle CDU’ya oy vermelerini bekliyorum. Ben başbakan olmak istiyorum” dedi. Laschet, Almanya’daki ırkçı saldırılara değinerek ülkedeki aşırı sağcı çevrenin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

IRKÇILIĞA KARŞI MÜCADELE

Ülkede camilere saldırılar yapıldığını ve sokakta insanların ırkçılıkla karşılaştığına işaret eden Laschet, “Buna karşı mücadele etmemiz lazım. Bunu Alman başbakanının da yapması lazım. Çünkü Almanya’da yaşayan herkesin başbakanıdır” dedi. Armin Laschet, meclislerde yer alan göçmenlerin sayısının ülkede yaşayan göçmen nüfusa göre yeterli olmadığına işaret ederek göçmen kökenlileri partilere girip siyaset yapmaya çağırdı. Başbakan adayı Laschet, müsteşarlar ve üst düzey yöneticiler arasında göçmen kökenlilerin sayısının da arttırılmasını istedi. Seçimlerden sonra vergileri artırmayacağını yineleyen Laschet, özellikle büyükşehirlerde artan konut kiralarına karşı önlem almak için daha fazla konut inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

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#Armin Laschet#Türk#Seçmen