Arkadaşlarımız işte bu haldeler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya ve ekibinden tarihi hataGaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya ve ekibinden tarihi hata! #Süper Lig
Macronun en yakınındaki isimdi... Hapis cezasıMacron'un en yakınındaki isimdi... Hapis cezası!#Macron
Türk futbolu nefes aldı İşler değişti, yeni sıralama...Türk futbolu nefes aldı! İşler değişti, yeni sıralama...#Ülkeler Sıralaması
İYİ Partili Türkkana sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktirİYİ Partili Türkkan'a sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir#Ömer Çelik
Bakan Kocadan flaş aşı uyarısı: Ertelemeye gelmezBakan Koca'dan flaş aşı uyarısı: Ertelemeye gelmez#Koronavirüs
Erdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısıErdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme Suçu kardeşine attıÇiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Suçu kardeşine attı#Fatih Aydın
İki rekor birden Borsa tarih yazmaya devam ediyorİki rekor birden! Borsa tarih yazmaya devam ediyor#Borsa
AK Parti ve CHPli isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılarAK Parti ve CHP'li isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılar#AK Parti
Milli Takım kadrosu açıklandı Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...Milli Takım kadrosu açıklandı! Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...#A Milli Takım
Osmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdıOsmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdı!#Osmanbey
WhatsApptan flaş yenilik 4 yeni özelliği aynı anda duyurduWhatsApp'tan flaş yenilik! 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu#Whatsapp
40 pası benden aldın hala konuşuyorsun..'40 pası benden aldın hala konuşuyorsun!..'#Ceyhun Eriş
Eski sevgilinin uygunsuz sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdiEski sevgilinin 'uygunsuz' sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdi #Nicole Coste
Her gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalyadan getirildiHer gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalya'dan getirildi#Abraham Salomon Kamondo
HABERLERDünya Haberleri

Arkadaşlarımız işte bu haldeler

Arkadaşlarımız işte bu haldeler

ŞİRKETİ tarafından Cibuti açıklarında kaderine terkedildiği ileri sürülen 144 metrelik çimento yüklü kuru yük gemisi M/V Mustafa Bey’den kurtulan aşçı Mehmet Akkurt, arkadaşlarının perişan durumda olduğunu bildirdi. Elindeki fotoğrafları kanıt olarak gösteren Akkurt şunları söyledi:

Haberin Devamı

Patlıcan bile kurtlandı

"30 derecenin üzerinde sıcakta gemide biriken çöplerde kurtlar oluştu. Karadan 5 mil açıkta demirlememize rağmen binlerce sinek geldi. Önce böcek ilacı vardı ama bitince her yer sinek, böcek doldu. Jeneratörü çalıştıracak yakıt olmadığından elektrik yok. Buzluklar çalışmıyor. Zaten dolaplar çalışmıyordu sadece derin dondurucu çalışıyordu yani kısaca hiçbir şey kalmadı ya da bozuldu. Firma sahipleri erzağı deniz attılar demişler. Biz sadece bozulanları attık. Kurtlardan, böceklerden kurtulmak için. Yumurtalar sıcak havadan durdukları yerde katı hale gelmişti. Sanki civciv çıkaracak hale gelmişti. Bunca yıllık aşçıyım patlıcanın kurtlandığını ilk kez gördüm. Patatesler kararmıştı. Acil durum botlarının içinde bulunan oltaları çıkartıp onlarla balık avladık. Yemeği yağ tenekelerinin içinde yakılan odun ateşiyle yapmaya çalışıyorduk. Geminin yaşam alanı sıcaktan yaşanacak halde olmadığı için herkes dışarıda yatıyor. Herkesi

/images/100/0x0/55eb117bf018fbb8f8a8f863
böcekler, sinekler ısırmış durumda. Yakında herkesin hasta olma ihtimali var. Durum çok daha kötüye gidiyor."

Mürettebatın 8’i Türk

Mustafa Bey gemisinin, Unicorn Petrol ve Kimya Sanayi Tic. A.Ş. tarafından 8’i Türk 20 mürettebatıyla Somali ve Cibuti arasında açıkta kaderine terk edildiği iddia edilmişti. Şirket yönetim kurulu üyesi Ahmet Öncel, "Gemiyi kaderine terk etmedik. Bizi kiralayan firma yükü boşaltacak kamyon bulamadı. Tüm iddialar 1.5 aydır denizde bekleyen Türk personelin psikolojisinin bozulmasından kaynaklanıyor" demişti.

Cehennem gemisinden fotoğraflarla anlattı

Gemideki erzak kavgasında kaptan tarafından bıçaklandığı için karaya çıkmasına izin verilen aşçı Mehmet Akkurt 20 günlük Cibuti macerasının ardından kendi imkanlarıyla Türkiye’ye dönmeyi başardı. Aşçı Mehmet Akkurt, Türkiye’ye dönmek üzere yola çıkmadan gemiye uğrayıp arkadaşlarının çektiği fotoğraf ve videoları aldı. Türkiye’ye gelince de Hürriyet’e aktardı.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

#Alec Baldwin