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Arkadaşının solunum cihazını kapatan yaşlı kadın tutuklandı...

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#ALMANYA#Solunum Cihazı#HASTANE
Arkadaşının solunum cihazını kapatan yaşlı kadın tutuklandı...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 14:29

Almanya’da 72 yaşındaki bir hasta oda arkadaşının solunum cihazını iki kez kapatarak ölüme davetiye çıkardı. Gözaltına alınan kadının bahanesi akıllara durgunluk verdi.

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Almanya'da yetkililer yaptığı açıklamada, hastanede tedavi gören 72 yaşındaki bir kadının çıkardığı sesten rahatsız olduğu oda arkadaşının ventilatörünü iki kez kapattığı iddiasıyla tutuklandığını kaydetti

Associated Press'de yer alan habere göre 72 yaşındaki kadın Mannheim kentinde meydana gelen olayın ardından adam öldürmeye teşebbüs şüphesiyle tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Polis ve savcılar yaptığı açıklamada, zanlının aynı odada kaldığı 79 yaşındaki hastanın ventilatörünü gürültüden rahatsız olduğu gerekçesiyle kapattığını ardından personelin hasta için hayati önem taşıdığı uyarılarına rağmen gece saatlerinde tekrar kapatarak hasta hayatını tehlikeye attığını söyledi.

Yetkililer, yaşlı hastanın hayati tehlikesi bulunmadığı halde solunum cihazının kapatılmasından dolayı hâlâ yoğun bakıma ihtiyaç duyduğunu aktardı.

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Zanlı, çarşamba günü hakim karşısına çıkarılarak cezaevine gönderildi.

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