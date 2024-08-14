Arka arkaya kırmızı alarm verilmişti… M çiçeği salgını durdurulamıyor: Tüm kıtada acil durum ilan edildi!

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Afrika Birliği, kıta genelindeki Afrika ülkelerinde hızla yayılan M çiçeği (mpox) virüsüne karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan edildiğini bildirdi.

Virüsten en çok etkilenen ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti olurken 2022'den bu yana kıtadaki ölü sayısı 1.450'yi aştı

Afrika Birliği'nin sağlık gözlemcisi, kıtada giderek büyüyen mpox salgını nedeniyle halk sağlığı açısından acil durum ilan etti ve bu hareketin bir "eylem çağrısı" olduğunu söyledi.

İLK KEZ 1970'DE GÖRÜLMÜŞTÜ, TÜM KITAYI SARDI

Salgın, başta daha önce maymun çiçeği olarak adlandırılan virüsün insanlarda ilk kez 1970 yılında keşfedildiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC) olmak üzere birçok Afrika ülkesini sarmış durumda.

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Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC) Başkanı Jean Kaseya, "mMpox'u kıta güvenliği için halk sağlığı acil durumu olarak ilan ediyoruz. Virüs artık sınırları aştı, kıtamız genelinde binlerce kişiyi etkiledi, aileler parçalandı ve acı ve ıstırap kıtamızın her köşesine dokundu" dedi.

CDC verilerine göre 4 Ağustos itibariyle Ocak 2022'den bu yana Afrika'da 38 bin 465 mpox vakası görüldü ve bin 456 kişi hayatını kaybetti.

Jean Kaseya kararı bir eylem çağrısı olarak tanımlarken tehdidi ortadan kaldırmak için agresif şekilde çalışılması gerektiğini söyledi.

CDC'nin yaptığı acil durum açıklaması Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum komitesinin 14 Ağustos'ta, DSÖ'nün çalabileceği en yüksek alarm olan uluslararası halk sağlığı acil durumunun (PHEIC) tetiklenip tetiklenmeyeceğine karar vermek üzere yapacağı toplantıdan önce geldi.





DSÖ DEVREYE GİREBİLİR: ULUSLARARASI HALK SAĞLIĞI ACİL DURUMU

Yani DSÖ, Afrika kıtasının aldığı acil durum kararıyla birlikte “en yüksek alarm” seviyesi olan “uluslararası halk sağlığı acil durumu” ilanı yapabilir…

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ABD hükümeti de acil durumla ilgili açıklama yaparak Demokratik Kongo Cumhuriyeti, etkilenen diğer ülkeler ve sağlık kuruluşları ile mpox konusunda "yakın koordinasyon" içinde olduğunu söyledi.

ABD bu yıl şimdiye kadar Afrika ülkelerinin mpox'a hazırlanmalarına ve müdahale etmelerine yardımcı olmak için programlanmış yardımın ötesinde 17 milyon dolar katkıda bulundu.

Virüsün “Clade IIb” adı verilen suşu nedeniyle Mayıs 2022'de, mpox enfeksiyonları dünya çapında artış göstermişti. DSÖ bu nedenle Temmuz 2022'den Mayıs 2023'e kadar süren “uluslararası halk sağlığı acil durumu” ilan etmişti.





ÖLÜ SAYISI GİDEREK ARTIYOR

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Salgın, yaklaşık 90 bin vakadan 140'ının ölümüne neden oldu.

Africa CDC'nin 9 Ağustos'ta yayımladığı rapora göre, ocak ayından 8 Ağustos'a kadar 13 Afrika ülkesinde 2 bin 822 kişi virüse yakalandı, 14 bin 719 şüpheli vaka kayda geçti.

Virüs nedeniyle 511'i Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) olmak üzere 517 kişi yaşamını yitirdi.

YAKIN FİZİKSEL TEMASLA BULAŞIYOR

Mpox, enfekte hayvanlardan insanlara bulaşan bir virüsün neden olduğu bulaşıcı bir hastalık ancak yakın fiziksel temas yoluyla insandan insana da geçiyor.

Hastalık ateş, kas ağrıları ve büyük çıban benzeri deri lezyonlarına neden oluyor.

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Virüsün Orta Afrika'daki Kongo Havzası'nda endemik olan daha öldürücü ve ölümcül Clade I ve Batı Afrika'da endemik olan Clade II olmak üzere iki alt türü var.

DSÖ tarafından 2009 yılından bu yana yedi kez uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan edilmiştir: H1N1 domuz gribi, poliovirüs, Ebola, Zika virüsü, tekrar Ebola, Covid-19 ve mpox.