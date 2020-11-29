Arjantinli yıldızın ailesinde kavga: Miras

Çarşamba günü kalp krizi sonucu 60 yaşında erkenden hayata veda eden efsane futbolcunun, 4 ayrı kadından resmi olarak 3 kızı ve 2 oğlu bulunuyor. Ancak bunlara ek olarak Maradona’nın gayriresmi çocukları da var. Arjantinli yıldız, geçen yıl Küba’daki üç çocuğun daha babası olduğunu ve onlara soyadını vereceğini duyurmuştu. Küba’da Maradona’nın başka çocuklarının da olduğu iddialar arasında. Maradona’nın resmi vârislerinin, toplamda 11 kişi olduğu belirtiliyor.

Aile içindeki tüm bu kaynamaya karşılık, avukatından Maradona’nın vârislerini üzecek bir açıklama geldi. Uzun yıllar İtalya’da vergi kaçırmakla suçlanan Maradona’nın avukatlığını yapan Angelo Pisani, Maradona’nın hesabında yalnızca 75 bin sterlin (780 bin TL) parası olduğunu söyledi. Pisani, “İmkânlarının ötesinde yaşadı ve çok cömertti. Eğer parasının nereye gittiğini bilmek istiyorsanız, etrafını saran ve onu kullanan insanlara sorun” diye konuştu.

CEBİNDE 100 EURO TAŞIRDI

Pisani, efsane için “Cebinde 100 Euro’dan (940 TL) fazla para bulunmazdı” diye konuştu. Maradona’ya yakınlığıyla bilinen Arjantinli gazeteci Luis Ventura ise “Banka hesabında neredeyse hiçbir şey kalmamıştı, fakir öldü” ifadesini kullandı. Ancak ailenin esas gözünü diktiği miras, Maradona’nın büyük ölçüde taşınmaz mallarından oluşuyor.

VARLIĞI 150 MİLYON STERLİN

Futbol efsanesinin, toplam değeri 150 milyon sterlini bulan malvarlığı olduğu, bunlar arasında mücevherler, arazi, Buenos Aires’in merkezinde bir bina, birkaç daire, 6 lüks araba, Küba ve İtalya’daki yatırımlar ile Çin’deki futbol okullarının yer aldığı belirtiliyor. Maradona’nın Belarus kulübü Dinamo Brest’in fahri başkanı olması ve Puma ile yaptığı sponsorluk anlaşması sayesinde de yılda 15 milyon sterlin kazandığı söyleniyor. Buna karşılık, öldüğünde yaklaşık 33 milyon sterlin vergi borcu olduğu da iddialar arasında...