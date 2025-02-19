Arjantinli başkanlar suçlanıyor: Fernandez dayakçı Milei dolandırıcı

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Cuma günü X hesabından bir paylaşım yapan Milei, kripto para birimi $LIBRA’nın küçük işletmelere ve yeni girişimlere finansman sağlayacağını duyurdu. Milei’nin kripto paranın satıldığı bağlantıyı paylaşmasının ardından fiyat hızla yükseldi. Kısa bir süre sonra Milei paylaşımını sildi ve $LIBRA’nın değeri düşerek yatırımcılarına büyük kayıplar yaşattı. Muhalif eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernández de Kirchner, Milei’yi “kripto dolandırıcısı” olarak nitelendirerek sert bir şekilde eleştirdi. Ana muhalefet koalisyonu, Milei’nin görevden alınması için resmi bir talepte bulunacağını duyurdu.

FIRST LADY’Yİ DÖVMÜŞ

Ülke Milei’nin kriptosuyla çalkalanırken, Arjantin eski Devlet Başkanı Alberto Fernandez’in de eski eşi Fabiola Yanez’e şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Yargıç Julian Ercolini tarafından yedi ay süren bir soruşturmanın ardından 65 yaşındaki eski başkana yönelik suçlamalar için yeterli kanıt bulunduğuna karar verildi. Associated Press (AP) tarafından görülen mahkeme kararına göre, Fernandez “eşine karşı uyguladığı şiddet nedeniyle küçük ve ciddi yaralanmalara” neden olmakla suçlanıyor.

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Yargıç ayrıca, Fernandez’in 10 milyon peso (yaklaşık 8 milyon dolar) değerindeki mal varlığının dondurulmasına hükmetti. 2019-23 yıllarında Arjantin’i yöneten Fernandez kendini ülkenin ilk feministi olarak niteliyordu. Suçlu bulunması halinde Fernandez en fazla 18 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.