Arjantin'e F-16 ekipmanı satışına onay

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ABD Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı'nın Arjantin'e F-16 ekipmanı ve desteği satışını onayladığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada satışın tahmini maliyetinin toplam 941 milyon dolar olduğu ve satışın savunma, teknoloji ve havacılık şirketi Lockheed Martin ile yapılacağı belirtildi.



Satışın bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği kaydedilen açıklamada, “Bu satış, Güney Amerika'da siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme sağlayan bir güç olan NATO dışı önemli bir müttefikin güvenliğini artırarak ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecektir” ifadesi kullanıldı.