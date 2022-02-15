Arjantin’de yalancı katil balinalar kıyıya vurdu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalıSebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'#Beslenme
İğrenç olayda kan donduran detaylar Anne sustu, öğretmen tacizi 1 yıl daha devam ettiİğrenç olayda kan donduran detaylar! Anne sustu, öğretmen tacizi 1 yıl daha devam etti#ÖĞRETMEN
Gece yarısı bombayı patlattı Şenol Güneş hayırlı olsunGece yarısı bombayı patlattı! 'Şenol Güneş hayırlı olsun'#Şenol Güneş
Türkiye-BAE Yatırım Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik bağlantının güçlenmesi için adımlar atıyoruzTürkiye-BAE Yatırım Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik bağlantının güçlenmesi için adımlar atıyoruz#Cumhurbaşkanı
6 muhalefet partisi liderinin buluşması... Bahçeli: Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür6 muhalefet partisi liderinin buluşması... Bahçeli: Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür#MHP
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiyeye geliyorİsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye geliyor#Dünya
Sağlık çalışanlarını sevindirecek haber: Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğimSağlık çalışanlarını sevindirecek haber: 'Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğim'#AK Parti
Rus ordusu saldırı pozisyonuna geçti İşte masadaki işgal planıRus ordusu saldırı pozisyonuna geçti! İşte masadaki işgal planı!#Rusya
Elektrik paketinde sona gelindiElektrik paketinde sona gelindi#Elektrik Faturaları
Etiketler bu kez indi Bazı ürünlerde yüzde 30u bulduEtiketler bu kez indi! Bazı ürünlerde yüzde 30'u buldu#KDV
Tarihte ilk kez Ulusal Acil DurumTarihte ilk kez! 'Ulusal Acil Durum'#KANADA
Canlı yayında şaşırtan sözler: Cenaze programımı hazırladımCanlı yayında şaşırtan sözler: Cenaze programımı hazırladım!#Yaşar Alptekin
50 yaşında anne olup şoke etmişti.: O evlatlık değil, o benim kızım50 yaşında anne olup şoke etmişti.: O evlatlık değil, o benim kızım!#Naomi Campbell
28 Şubat ne alaka28 Şubat ne alaka#28 Şubat
İlişki durumu karışıkİlişki durumu karışık!#Alişan
HABERLERDünya Haberleri

Arjantin’de yalancı katil balinalar kıyıya vurdu

#Arjantin#Katil Balina #Kıyıya Vurdu
Arjantin’de yalancı katil balinalar kıyıya vurdu

Arjantin’in Ushuaia kenti kıyılarında onlarca yalancı katil balina kıyıya vurdu.

Haberin Devamı

Arjantin’in güneyindeki Ushuaia şehrinde bir iskelenin yakınlarında onlarca yalancı katil balina henüz bilinmeyen nedenle karaya vurdu.

Görgü tanıklarına göre sayıları yaklaşık 40 ila 50 civarında olan yalancı katil balinalar, kıyıdaki kayalıklara çarpmalarına aldırış etmeden sahile çıkmaya çalıştı.

Yaşanan olay çevrede bulunanlarda şaşkınlığa neden olurken, sahil güvenlik ekipleri bölgeye geldi. Grubun içinden yaklaşık 10 kadar yalancı katil balina sığ sularda mahsur kalınca sahil güvenlik ekipleri kurtarma operasyonu başlattı.

Çevrede bulunanların da desteğiyle, iskelenin altında sıkışan ve denize geri dönmeyen balinalar kurtarıldı. Yetkililer olayda hiç bir balinanın ölmediğini açıkladı.

Arjantin’de yalancı katil balinalar kıyıya vurdu

Haberin Devamı

Yalancı katil balinaların bu ilginç davranışına neyin sebep olduğu ise henüz çözülemedi.

Yetkililer bu konuda herhangi bir açıklama yapmazken, sosyal medya kullanıcıları hayvanların avcılarından kaçmak amacıyla veya yön bulma yeteneklerinin deniz trafiğinden olumsuz etkilenmesi sebebiyle kıyıya vurduğu yorumlarında bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arjantin#Katil Balina#Kıyıya Vurdu

BAKMADAN GEÇME!

Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Milli gururlarımız

Milli gururlarımız

#Sena Elçin Karakaş
Pandemide bahar umudu

Pandemide bahar umudu

#Omikron

BAKMADAN GEÇME!

Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Milli gururlarımız

Milli gururlarımız

#Sena Elçin Karakaş
Pandemide bahar umudu

Pandemide bahar umudu

#Omikron