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Dünya
AA / AFP
Haber Giriş: 29.12.2020 - 17:14 | Son Güncelleme:

Arjantin'de Rusya'nın koronavirüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısı yapılmaya başlandı

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Arjantin'de Rusya'nın koronavirüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısı yapılmaya başlandı
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Arjantin'de, yetkililer ülkeye geçen hafta 300 bin doz getirilen Rusya'nın koronavirüs aşısı "Sputnik V'nin'' yapılmaya başlandığı açıklandı. Ülkede ilk aşılar sağlık çalışanlarına uygulandı.

Ülkede hazırlanan Stratejik Aşılama Planı kapsamında yerel saatle 09.00'da Sputnik V aşısı yapılmaya başlandı.
Sağlık Bakanı Gines Gonzalez Garcia, aşılamayı Buenos Aires eyaletine bağlı El Palomar'da bulunan Posadas Hastanesinde takip etti.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Gonzalez, "Bu aşılama kampanyası, gerçek bir destan olacak. Aşı, toplu olarak etkisini gösterene kadar kendimizi korumaya devam etmemiz gerekiyor. İlk doz aşıyı yaptırdıktan sonra ikincisi için en az 21 gün beklemek gerekiyor ve ikinci doz 60 güne kadar uygulanabiliyor." diye konuştu.

Aşıyı yaptıran ilk siyasetçi Buenos Buenos Aires Eyalet Valisi Axel Kicillof oldu.

Kicillof, Twitter'dan aşı yaptırırken çektirdiği fotoğrafı paylaşarak, "Bugün, Arjantin'de salgının sonunun başlangıcıdır." ifadesini kullandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YAPILACAK

Arjantin'de 116 bin kişinin görev alacağı ve 7 binden fazla sağlık tesisinin kullanılacağı aşılama planı kapsamında, ülkeye yaklaşık 51 milyon doz aşının getirilmesi planlanıyor.

Öncelikli olarak Kovid-19 hastalarıyla ilgilenen sağlık çalışanlarına uygulanacak aşılar, ülkenin bütün eyaletlerine dağıtılmıştı.
Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de 42 bin 868 kişinin ölümüne sebep olan Kovid-19, bugüne kadar 1 milyon 590 bin 513 kişide görüldü.

Arjantinde Rusyanın koronavirüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısı yapılmaya başlandı

Arjantinde Rusyanın koronavirüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısı yapılmaya başlandı


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